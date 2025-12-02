«Κακό και αηδιαστικό»: Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ καταδικάζει τη χρήση του τραγουδιού της από τον Λευκό Οίκο

Η παγκόσμια ποπ σταρ Σαμπρίνα Κάρπεντερ μπορεί να είναι η «Καλύτερη Φίλη του Ανθρώπου» — αλλά όχι του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς γίνεται η τελευταία διασημότητα που καταδικάζει τη χρήση της μουσικής της από τον πρόεδρο.

Απαντώντας σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από τον Λευκό Οίκο και στο οποίο χρησιμοποιήθηκε ένα από τα τραγούδια της, η τραγουδίστρια του «Espresso» απάντησε την Τρίτη ότι «αυτό το βίντεο είναι κακόβουλο και αηδιαστικό. Μην εμπλέκεις ποτέ εμένα ή τη μουσική μου προς όφελος της απάνθρωπης ατζέντας σου».

Το βίντεο με τους πράκτορες να συλλαμβάνουν άτομα — ένα προφανές μέρος της καταστολής της μετανάστευσης από τον Τραμπ — επικαλύπτεται από το τραγούδι της Κάρπεντερ «Juno». Η λεζάντα του Λευκού Οίκου αναφέρει: «Το έχετε δοκιμάσει αυτό;» αναφερόμενος σε έναν από τους στίχους.

Have you ever tried this one?



Bye-bye 👋😍 pic.twitter.com/MS9OJKjVdX — The White House (@WhiteHouse) December 1, 2025

Σε μια δήλωση, ο Λευκός Οίκος συνέχισε να αναφέρεται στη μουσική της Κάρπεντερ.

«Ένα μήνυμα Short n’ Sweet για τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ: δεν θα ζητήσουμε συγγνώμη για την απέλαση επικίνδυνων εγκληματιών, παράνομων δολοφόνων, βιαστών και παιδεραστών από τη χώρα μας. Όποιος θα υπερασπιζόταν αυτά τα άρρωστα τέρατα πρέπει να είναι ηλίθιος, ή μήπως είναι αργός;» δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, αναφερόμενη στο άλμπουμ «Short n’ Sweet» της Κάρπεντερ και στο τραγούδι «Manchild».

Η Κάρπεντερ είναι η τελευταία σε μια μακρά σειρά μουσικών που καταδικάζουν τον Τραμπ και απαιτούν να σταματήσει να χρησιμοποιεί τα τραγούδια τους, που χρονολογείται από την καμπάνια του 2016.

Το 2024, η Μπιγιονσέ απείλησε την καμπάνια Τραμπ με διαταγή παύσης και αποχής, αφού χρησιμοποίησε το τραγούδι της «Freedom» σε ένα βίντεο. Αυτό το τραγούδι αργότερα έγινε το τραγούδι της προεκλογικής εκστρατείας της πρώην αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις.

Το σουηδικό συγκρότημα ABBA, το ροκ συγκρότημα Foo Fighters και ο τραγουδοποιός Κένι Λόγκινς έχουν επίσης απαιτήσει από τον πρόεδρο να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική τους σε συγκεντρώσεις και σε βίντεο όλα αυτά τα χρόνια.

