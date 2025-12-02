Η Madonna στηρίζει την Έιμι Σούμερ μετά τη δραματική απώλεια βάρους: «Γιατί νιώθεις την ανάγκη να απολογηθείς που φροντίζεις τον εαυτό σου;»

Η Μαντόνα υπερασπίστηκε την Έιμι Σούμερ εν μέσω της συνεχιζόμενης συζήτησης για την πρόσφατη απώλεια βάρους της κωμικού, λέγοντας στην ηθοποιό να επικεντρωθεί σε αυτό που την κάνει «ευτυχισμένη και υγιή».

«Γιατί νιώθεις ότι πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη που φροντίζεις τον εαυτό σου;» σχολίασε η 67χρονη Μαντόνα σε ένα πλέον διαγραμμένο Instagram Reel που δημοσίευσε η 44χρονη Σούμερ την 1η Δεκεμβρίου. «Οι άνθρωποι θα έχουν πάντα τις κρίσεις και τις απόψεις τους. Κάνε αυτό που σε κάνει να νιώθεις χαρούμενη και υγιής».

Το σύντομο βίντεο γυρίστηκε από τον 6χρονο γιο της Σούμερ, Τζιν, τον οποίο μοιράζεται με τον σύζυγό της Κρις Φίσερ, και έδειξε αποσπάσματα από το εσωτερικό του σπιτιού της. Πάνω από το βίντεο, η Σούμερ είχε προσθέσει μηνύματα με τα οποία υπερασπιζόταν τον εαυτό της για την πρόσφατη απώλεια βάρους της. Αν και διέγραψε το βίντεο, η Σούμερ κράτησε ένα στιγμιότυπο οθόνης του βίντεο στις ιστορίες της στο Instagram.

«Λυπάμαι για το συναίσθημα που σας προκαλεί το γεγονός ότι έχασα αυτό το βάρος», έγραψε η κωμικός προσθέτοντας ότι δεν κάνει Botox ή filler, αλλά είπε και πάλι ότι παίρνει το φάρμακο GLP-1 Mounjaro. Είπε ότι έχασε βάρος «όχι για να φαίνεται σέξι» αλλά για να «επιβιώσει».

«Είχα μια ασθένεια που κάνει το πρόσωπό σου εξαιρετικά πρησμένο που μπορεί να σε σκοτώσει, αλλά το διαδίκτυο την εντόπισε και η ασθένεια έχει θεραπευτεί», έγραψε φαινομενικά αναφερόμενη στη διάγνωση του συνδρόμου Cushing. Είναι μια πάθηση όπου το σώμα έχει υπερβολική κορτιζόλη (την κύρια ορμόνη του στρες), σύμφωνα με την κλινική Mayo, και μπορεί να προκαλέσει μώλωπες, μυϊκή αδυναμία, βραδύτερη επούλωση πληγών, αύξηση βάρους, ακμή και κατάθλιψη.

Είπε ότι από τότε που έχασε βάρος, «δεν πονάει» και μπορεί να παίξει με τον γιο της.

Η Σούμερ ολοκλήρωσε την ανάρτησή της αναφερόμενη σε εικασίες σχετικά με τον γάμο της με τον σύζυγό της.

«Ό,τι και να συμβεί με τον Κρις δεν έχει καμία σχέση με την απώλεια βάρους ή τον αυτισμό», έγραψε, αναφερόμενη στη διάγνωση αυτισμού του συζύγου της. «Ελπίζω να τα καταφέρουμε, είναι ο καλύτερος».

