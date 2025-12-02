search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 07:06
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.12.2025 19:35

Η Madonna στηρίζει την Έιμι Σούμερ μετά τη δραματική απώλεια βάρους: «Γιατί νιώθεις την ανάγκη να απολογηθείς που φροντίζεις τον εαυτό σου;»

02.12.2025 19:35
amy schumer

Η Μαντόνα υπερασπίστηκε την Έιμι Σούμερ εν μέσω της συνεχιζόμενης συζήτησης για την πρόσφατη απώλεια βάρους της κωμικού, λέγοντας στην ηθοποιό να επικεντρωθεί σε αυτό που την κάνει «ευτυχισμένη και υγιή».

«Γιατί νιώθεις ότι πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη που φροντίζεις τον εαυτό σου;» σχολίασε η 67χρονη Μαντόνα σε ένα πλέον διαγραμμένο Instagram Reel που δημοσίευσε η 44χρονη Σούμερ την 1η Δεκεμβρίου. «Οι άνθρωποι θα έχουν πάντα τις κρίσεις και τις απόψεις τους. Κάνε αυτό που σε κάνει να νιώθεις χαρούμενη και υγιής».

Το σύντομο βίντεο γυρίστηκε από τον 6χρονο γιο της Σούμερ, Τζιν, τον οποίο μοιράζεται με τον σύζυγό της Κρις Φίσερ, και έδειξε αποσπάσματα από το εσωτερικό του σπιτιού της. Πάνω από το βίντεο, η Σούμερ είχε προσθέσει μηνύματα με τα οποία υπερασπιζόταν τον εαυτό της για την πρόσφατη απώλεια βάρους της. Αν και διέγραψε το βίντεο, η Σούμερ κράτησε ένα στιγμιότυπο οθόνης του βίντεο στις ιστορίες της στο Instagram.

«Λυπάμαι για το συναίσθημα που σας προκαλεί το γεγονός ότι έχασα αυτό το βάρος», έγραψε η κωμικός προσθέτοντας ότι δεν κάνει Botox ή filler, αλλά είπε και πάλι ότι παίρνει το φάρμακο GLP-1 Mounjaro. Είπε ότι έχασε βάρος «όχι για να φαίνεται σέξι» αλλά για να «επιβιώσει».

«Είχα μια ασθένεια που κάνει το πρόσωπό σου εξαιρετικά πρησμένο που μπορεί να σε σκοτώσει, αλλά το διαδίκτυο την εντόπισε και η ασθένεια έχει θεραπευτεί», έγραψε φαινομενικά αναφερόμενη στη διάγνωση του συνδρόμου Cushing. Είναι μια πάθηση όπου το σώμα έχει υπερβολική κορτιζόλη (την κύρια ορμόνη του στρες), σύμφωνα με την κλινική Mayo, και μπορεί να προκαλέσει μώλωπες, μυϊκή αδυναμία, βραδύτερη επούλωση πληγών, αύξηση βάρους, ακμή και κατάθλιψη.

Είπε ότι από τότε που έχασε βάρος, «δεν πονάει» και μπορεί να παίξει με τον γιο της.

Η Σούμερ ολοκλήρωσε την ανάρτησή της αναφερόμενη σε εικασίες σχετικά με τον γάμο της με τον σύζυγό της.

«Ό,τι και να συμβεί με τον Κρις δεν έχει καμία σχέση με την απώλεια βάρους ή τον αυτισμό», έγραψε, αναφερόμενη στη διάγνωση αυτισμού του συζύγου της. «Ελπίζω να τα καταφέρουμε, είναι ο καλύτερος».

Διαβάστε επίσης:

Το διαμαντένιο δαχτυλίδι της Μάιλι Σάιρους πυροδοτεί φήμες για αρραβώνα με τον Maxx Morando στην πρεμιέρα του Avatar: Fire and Ash

Σοφία Μουτίδου: «Είχα την τύχη να μην είμαι σεξουαλικά ποθητή» (Video)

Μάξιμος Μουμούρης: Ατύχημα πάνω στη σκηνή για τον ηθοποιό (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Fruit-Cake-Cookies-4×3-1
CUCINA POVERA

Βίντατζ χριστουγεννιάτικα μπισκότα με ζαχαρωμένα φρούτα (φρουί γλασέ)

taxi-1
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί έως τα ξημερώματα της Πέμπτης η χώρα – Συνάντηση με τον Κυρανάκη ζητούν οι οδηγοί

putin usa witkoff
ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε ώρες χωρίς αποτέλεσμα στο Κρεμλίνο: Αδιέξοδο στις συνομιλίες Ρωσίας-ΗΠΑ για ειρήνη στην Ουκρανία – Απειλές Πούτιν στην ΕΕ

trump maduro petro
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η κρίση ανάμεσα σε ΗΠΑ, Βενεζουέλα και Κολομβία: Απειλές Τραμπ για στρατιωτικές επιχειρήσεις – Αντιδράσεις από Μαδούρο και Πέτρο

pasok new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Γκάζι για τις κινητοποιήσεις των αγροτών και άτυπο απαγορευτικό στην παρουσίαση της «Ιθάκης» του Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

loverdos andreas 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του»

oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Θέλω να παντρευτώ αλλά έχω υψηλά στάνταρ» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 07:02
Fruit-Cake-Cookies-4×3-1
CUCINA POVERA

Βίντατζ χριστουγεννιάτικα μπισκότα με ζαχαρωμένα φρούτα (φρουί γλασέ)

taxi-1
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί έως τα ξημερώματα της Πέμπτης η χώρα – Συνάντηση με τον Κυρανάκη ζητούν οι οδηγοί

putin usa witkoff
ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε ώρες χωρίς αποτέλεσμα στο Κρεμλίνο: Αδιέξοδο στις συνομιλίες Ρωσίας-ΗΠΑ για ειρήνη στην Ουκρανία – Απειλές Πούτιν στην ΕΕ

1 / 3