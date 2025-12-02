search
02.12.2025 15:05

Σοφία Μουτίδου: «Είχα την τύχη να μην είμαι σεξουαλικά ποθητή» (Video)

02.12.2025 15:05
moutidou-new

Στο MeToo αναφέρθηκε η Σοφία Μουτίδου στη χθεσινή εκπομπή «Real View», με αφορμή τις δηλώσεις της Ελένης Ροδά αναφορικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζονταν στο παρελθόν περιστατικά παρενόχλησης.

«Και η Ελένη Ρόδα και πάρα πολύς κόσμος επιθυμεί να μην δώσει έκταση σε κάποια θέματα για αυτονόητους λόγους. Είπε “και τι έγινε; Δεν κάναμε κι έτσι τότε που μας έβαζαν χέρι”» σχολίασε στη αρχικά η Σοφία Μουτίδου, με την Ελίνα Παπίλα να κάνει λόγο για «υπερβολή» σε κάποιες αντιδράσεις.

«Αισθάνομαι ότι είτε μας την πέσουν λίγο πιο πικάντικα ή έντονα για κάποιο λόγο, υπερβάλλουμε» είπε χαρακτηριστικά, με τη Σοφία Μουτίδου να υπογραμμίζει ότι η τοποθέτηση αυτή είναι -αν μη τι άλλο- «επικίνδυνη».

«Πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που λες. Κόκκινο πανί είναι αυτό που λες. Τι θα πει “λίγο” και “πολύ” και “όχι”; Ο καθένας έχει το ένστικτό του και ξέρει πολύ καλά πότε κάποιος παραβιάζει τα όριά του» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Υπάρχει βάσιμο ενδεχόμενο να μην παραβίασε κανείς τα όρια της κας Ροδά. Ούτε εμένα μου τα παραβίασε κανείς. Είχα την τύχη να μην είμαι σεξουαλικά ποθητή και ό,τι αυτό σημαίνει, το υπόλοιπο, το διαχειρίζομαι στον ψυχολόγο μου, δεν είχα το “πέσιμο” αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έβλεπα χυδαιότητες και κορίτσια να φοβούνται και να το βουλώνουν και να μην μιλάνε για να μην» πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις της Ελένης Ροδά για τα περιστατικά παρενόχλησης

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Ελένη Ροδά εξέφρασε αρνητική στάση απέναντι στις καταγγελίες παρενόχλησης στον καλλιτεχνικό χώρο, υποστηρίζοντας ότι δεν θεωρεί πως πρόκειται για μια σοβαρή κίνηση, καθώς -όπως είπε- οι όμορφες γυναίκες ανέκαθεν δέχονταν φλερτ. Τόνισε, δε, ότι η δική της γενιά αντιμετώπιζε τις διαχυτικές συμπεριφορές με ευγένεια, βάζοντας έτσι ένα τέλος στην οποιαδήποτε προσέγγιση.

«Άμα βλέπουν ένα όμορφο κορίτσι, το θέλουν όλοι. Αυτά που κάνουν τώρα και τρέχουνε και λένε “με ενόχλησε εκείνος” και “μου ρίχτηκε εκείνος” δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και εμάς μας ριχτήκαν όταν ήμασταν παιδιά, πολλοί, πάρα πολλοί, αλλά δεν κάναμε αυτά τα πράγματα. Με τον τρόπο μας λέγαμε “σας παρακαλώ πολύ” και τελείωσε, δεν θέλουμε. Και σταματούσαν οι άνθρωποι. Τρέχουν να καταγγείλουν οι ηθοποιοί ότι τους παρενοχλούν, και εμάς μας ρίχτηκαν αλλά δεν κάναμε αυτά τα πράγματα» είπε η Ελένη Ροδά.

