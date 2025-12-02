search
02.12.2025
02.12.2025

Παπανώτας κατά Οικονομόπουλου: «Ο Χριστιανισμός θέλει σεμνότητα – Τι είναι; Ιεραπόστολος; Τι θέλει να αποδείξει;» (Video)

02.12.2025 09:45
Τη συνέντευξη του Νίκος Οικονομόπουλος στον Γιώργο Λιάγκα σχολίασε ο Δημήτρης Παπανώτας ο οποίος κατέκρινε τη στάση του τραγουδιστή να «υπερτονίσει» την πίστη του στον Θεό, υποστηρίζοντας ότι αυτή έρχεται σε αντίθεση με το lifestyle που αντιπροσωπεύει το είδος μουσικής που τραγουδάει.

«Ο Χριστιανισμός θέλει σεμνότητα, να λες “ναι, πιστεύω βαθιά μέσα μου στον Θεό”. Τελεία. Τα “δεν μπορώ”, “πεθαίνω”, “πέφτω κάτω”, “τρελαίνομαι σας λέω, είμαι παραδομένος”… αυτά σημαίνουν ότι κάτι μου συμβαίνει, δεν είμαι στα καλά μου» είπε αρχικά.

«Θέλω να σας διαβάσω τους στίχους του ανθρώπου που τρελαίνεται για τον Χριστό: “χωρίς ονόματα και λόγια ας προχωρήσουμε κι ας γνωριζόμαστε μονάχα λίγες ώρες, θέλω τα μάτια μας απόψε να μιλήσουνε κι ούτε την πόρτα του σπιτιού μας να μην κλείσουμε“. Δηλαδή να μας κάνουν και μπανιστήρι. Και μετά λέει “Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με”. Μα πραγματικά ελέησόν με. Ο Χριστιανισμός, όπως όλα στη ζωή μας, έχει κανόνες. Δεν θα τον πάρουμε εμείς να τον κάνουμε λάστιχο. Τι είναι; Ιεραπόστολος; Θέλει να αποδείξει τι και σε ποιον; Καθένας ό,τι πιστεύει το πιστεύει για τον εαυτό του» πρόσθεσε.

