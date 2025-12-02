search
02.12.2025
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

02.12.2025 09:15

Ντούα Λίπα – Καλούμ Τέρνερ: Ο αισθησιακός χορός τους μαγνήτισε τα βλέμματα – «Είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον» (Video)

02.12.2025 09:15
Callum-Turner-dua-lipa-new

Αποτελούν ένα από τα πιο «καυτά» ζευγάρια στον χώρο της showbiz. Ο λόγος για τη Ντούα Λίπα και τον Καλούμ Τέρνερ οι οποίοι φρόντισαν να επιβεβαιώσουν την εικόνα αυτή με έναν άκρως αισθησιακό χορό.

Οι δύο τους βρέθηκαν σε νυχτερινό κέντρο στη Βραζιλία, με τον έναν να μη σταματά να κοιτά τον άλλον, μαγνητίζοντας τα βλέμματα!

Στα βίντεο που τράβηξαν θαμώνες του κλαμπ, η 30χρονη τραγουδίστρια -που βρίσκεται στο Ρίο ντε Τζανέιρο στο πλαίσιο της περιοδείας της Radical Optimism- φαίνεται να χορεύει σάλσα με τον 35χρονο ηθοποιό και να το απολαμβάνουν!

Τα βίντεο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με τους θαυμαστές τους να τους αποθεώνουν! «Είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον» έγραψαν πολλοί.

Η Ντούα Λίπα και ο Καλούμ Τέρνερ άρχισαν να βγαίνουν τον Ιανουάριο του 2024, ενώ τον περασμένο Ιούνιο επιβεβαίωσαν τον αρραβώνα τους.

Μιλώντας στο Vanity Fair, η τραγουδίστρια είχε ερωτηθεί για το αν είναι δύσκολο για τους δυο τους να διαχειρίζονται τη σχέση τους υπό το βλέμμα του κοινού.

«Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, αλήθεια» είχε πει, κάτι που άλλωστε αποδεικνύει, ζώντας τον έρωτά της, αδιαφορώντας επιδεικτικά για τα… αδιάκριτα βλέμματα!

