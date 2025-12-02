Ντούα Λίπα – Καλούμ Τέρνερ: Ο αισθησιακός χορός τους μαγνήτισε τα βλέμματα – «Είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον» (Video)

Αποτελούν ένα από τα πιο «καυτά» ζευγάρια στον χώρο της showbiz. Ο λόγος για τη Ντούα Λίπα και τον Καλούμ Τέρνερ οι οποίοι φρόντισαν να επιβεβαιώσουν την εικόνα αυτή με έναν άκρως αισθησιακό χορό.

Οι δύο τους βρέθηκαν σε νυχτερινό κέντρο στη Βραζιλία, με τον έναν να μη σταματά να κοιτά τον άλλον, μαγνητίζοντας τα βλέμματα!

Dua Lipa and her fiancé Callum Turner dancing close together at a bar in Mexico. 🥰 pic.twitter.com/wYbAfCR0Gc — Update Dua Lipa (@updatedlipa) November 30, 2025

Στα βίντεο που τράβηξαν θαμώνες του κλαμπ, η 30χρονη τραγουδίστρια -που βρίσκεται στο Ρίο ντε Τζανέιρο στο πλαίσιο της περιοδείας της Radical Optimism- φαίνεται να χορεύει σάλσα με τον 35χρονο ηθοποιό και να το απολαμβάνουν!

Τα βίντεο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με τους θαυμαστές τους να τους αποθεώνουν! «Είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον» έγραψαν πολλοί.

¡La Ciudad de México se convierte en el escenario de una noche de paparazzi inesperada! La superestrella del pop, Dua Lipa, junto a su pareja, el actor Callum Turner, deciden que la mejor forma de disfrutar su visita es perdiéndose en el corazón cultural y bohemio de Coyoacán.Los… pic.twitter.com/Wb2LguOdjy December 1, 2025

Η Ντούα Λίπα και ο Καλούμ Τέρνερ άρχισαν να βγαίνουν τον Ιανουάριο του 2024, ενώ τον περασμένο Ιούνιο επιβεβαίωσαν τον αρραβώνα τους.

Μιλώντας στο Vanity Fair, η τραγουδίστρια είχε ερωτηθεί για το αν είναι δύσκολο για τους δυο τους να διαχειρίζονται τη σχέση τους υπό το βλέμμα του κοινού.

«Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, αλήθεια» είχε πει, κάτι που άλλωστε αποδεικνύει, ζώντας τον έρωτά της, αδιαφορώντας επιδεικτικά για τα… αδιάκριτα βλέμματα!

Διαβάστε επίσης:

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

Poorstacy: Εντοπίστηκε νεκρός ο ράπερ – Αναφορές για πιθανή αυτοκτονία του 26χρονου μουσικού – Η υποψηφιότητα για Grammy

«Ενθουσιασμένη» η Τζένιφερ Άνιστον για τη σχέση της με τον Τζιμ Κέρτις – «Νιώθει σιγουριά μαζί του»