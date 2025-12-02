Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

Για την προσωπική της ζωή, τον χωρισμό της με τον Θοδωρή Μαραντίνη, αλλά και για το body shaming που δέχθηκε μίλησε η Σίσσυ Χρηστίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου.

Τι απαντά η παρουσιάστρια του «Χαμογέλα και πάλι» για τις φήμες περί πλαστικών; Η συνέντευξη θα προβληθεί σήμερα (2/12) το απόγευμα, ωστόσο, ένα απόσπασμα αυτής, ήδη, κυκλοφόρησε.

«Πέρασα μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο πέρσι. Είμαι ακόμα σε σοκ. Δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου. Άκουσα μέχρι και ότι έκανα επέμβαση στομάχου» την ακούμε να λέει για την απώλεια κιλών αλλά και για τις φημολογούμενες πλαστικές που έχει κάνει, ενώ σε άλλο σημείο αναφέρεται στο διαζύγιό της.

«Έκανα τα πάντα για να υπάρχει καλό κλίμα. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη στο επίπεδο της αφέλειας» τόνισε, ενώ όπως αποκάλυψε, είχε φτάσει στο σημείο να υπογράψει πράγματα που σήμερα βλέπει με άλλο μάτι: «Δέχτηκα να το υπογράψω αυτό, το υπέγραψα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την πρόσφατη συνέντευξη του πρώην συζύγου της, παραδέχθηκε πως για λίγο ένιωσε μια αμυδρή ελπίδα: «Κι εγώ όταν είδα τη συνέντευξη, απέκτησα μία ελπίδα», ενώ χαρακτήρισε «τρομερά πληγωτικό» το ότι αμφισβητήθηκε η μητρική της επάρκεια: «Είναι ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου» επισήμανε.

