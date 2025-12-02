search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 18:17
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.12.2025 08:30

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

02.12.2025 08:30
sissi-christidou-new

Για την προσωπική της ζωή, τον χωρισμό της με τον Θοδωρή Μαραντίνη, αλλά και για το body shaming που δέχθηκε μίλησε η Σίσσυ Χρηστίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου.

Τι απαντά η παρουσιάστρια του «Χαμογέλα και πάλι» για τις φήμες περί πλαστικών; Η συνέντευξη θα προβληθεί σήμερα (2/12) το απόγευμα, ωστόσο, ένα απόσπασμα αυτής, ήδη, κυκλοφόρησε.

«Πέρασα μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο πέρσι. Είμαι ακόμα σε σοκ. Δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου. Άκουσα μέχρι και ότι έκανα επέμβαση στομάχου» την ακούμε να λέει για την απώλεια κιλών αλλά και για τις φημολογούμενες πλαστικές που έχει κάνει, ενώ σε άλλο σημείο αναφέρεται στο διαζύγιό της.

«Έκανα τα πάντα για να υπάρχει καλό κλίμα. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη στο επίπεδο της αφέλειας» τόνισε, ενώ όπως αποκάλυψε, είχε φτάσει στο σημείο να υπογράψει πράγματα που σήμερα βλέπει με άλλο μάτι: «Δέχτηκα να το υπογράψω αυτό, το υπέγραψα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την πρόσφατη συνέντευξη του πρώην συζύγου της, παραδέχθηκε πως για λίγο ένιωσε μια αμυδρή ελπίδα: «Κι εγώ όταν είδα τη συνέντευξη, απέκτησα μία ελπίδα», ενώ χαρακτήρισε «τρομερά πληγωτικό» το ότι αμφισβητήθηκε η μητρική της επάρκεια: «Είναι ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου» επισήμανε.

Διαβάστε επίσης:

Poorstacy: Εντοπίστηκε νεκρός ο ράπερ – Αναφορές για πιθανή αυτοκτονία του 26χρονου μουσικού – Η υποψηφιότητα για Grammy

«Ενθουσιασμένη» η Τζένιφερ Άνιστον για τη σχέση της με τον Τζιμ Κέρτις – «Νιώθει σιγουριά μαζί του»

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκαλύπτει ότι άλλαξε το όνομά της 1 χρόνο αφότου παντρεύτηκε τον Τζέικ Μποντζιόβι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xrysoxoidis zoi 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Χρυσοχοΐδη – Κωνσταντοπούλου για τα μπλόκα των αγροτών: «Κανένα όργιο καταστολής» – «Ακραία αστυνομική βία»

loutsa new
ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Παραδέχτηκε ότι κάνει χρήση κοκαΐνης ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Στο «φως» νέο βίντεο–ντοκουμέντο

kyriakos-pierrakakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πιερρακάκης έκανε δώρο στον Ιρλανδό κεντρικό τραπεζίτη … φανέλα του Πανιώνιου

netanyahu-345
ΚΟΣΜΟΣ

Δυνατή μια συμφωνία με τη Συρία, λέει ο Νετανιάχου μετά την προειδοποίηση Τραμπ

PUTIN-23489
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ευρώπη δεν έχει ειρηνική ατζέντα – Αν θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Οι ευχές για τα γενέθλια του Άγγελου Λάτσιου – «Ελένη μου έχεις μεγαλώσει ένα σπουδαίο παλικάρι» (Video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

vrazilia-19xronos
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Φρικτός θάνατος για 19χρονο με ψυχιατρικά προβλήματα – Τον κατασπάραξε λιοντάρι σε ζωολογικό κήπο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 18:16
xrysoxoidis zoi 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Χρυσοχοΐδη – Κωνσταντοπούλου για τα μπλόκα των αγροτών: «Κανένα όργιο καταστολής» – «Ακραία αστυνομική βία»

loutsa new
ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Παραδέχτηκε ότι κάνει χρήση κοκαΐνης ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Στο «φως» νέο βίντεο–ντοκουμέντο

kyriakos-pierrakakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πιερρακάκης έκανε δώρο στον Ιρλανδό κεντρικό τραπεζίτη … φανέλα του Πανιώνιου

1 / 3