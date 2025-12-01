«Ενθουσιασμένη» η Τζένιφερ Άνιστον για τη σχέση της με τον Τζιμ Κέρτις – «Νιώθει σιγουριά μαζί του»

Σε πελάγη ευτυχίας φαίνεται ότι πλέει η Τζένιφερ Άνιστον για τη σχέση της με τον Τζιμ Κέρτις.

Η είδηση ότι η διάσημη ηθοποιός και ο υπνοθεραπευτής είναι μαζί έγινε γνωστή τον περασμένο Ιούλιο, ενώ στις αρχές Νοεμβρίου η Άνιστον επισημοποίησε τη σχέση τους, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια κοινή φωτογραφία τους. Λίγες μέρες αργότερα ακολούθησε και η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού.

Τώρα πια εκείνη είναι έτοιμη να μοιραστεί πτυχές της νέας της σχέσης με τον κόσμο, όπως αναφέρει πηγή κοντά στην 56χρονη σταρ του Χόλιγουντ. «Η Τζεν γιόρτασε την Ημέρα των Ευχαριστιών με τον Τζιμ και τη συνήθη παρέα των φίλων της. Πάντα μαζεύονται, μαγειρεύουν, παίζουν παιχνίδια και περνάνε υπέροχα», δήλωσε πηγή στο PEOPLE, προσθέτοντας: «Ο Τζιμ ταιριάζει απόλυτα με τους φίλους της. Όλα στη ζωή της έχουν δέσει και είναι ενθουσιασμένη γι’ αυτό».

Why Jennifer Aniston Feels 'Comfortable' Showing More of Her Relationship with Boyfriend Jim Curtis (Exclusive Source) https://t.co/ErOu8ku3qC — People (@people) December 1, 2025

Στη συνέχεια, η ίδια πηγή υπογράμμισε το αίσθημα σιγουριάς που νιώθει η Τζένιφερ Άνιστον στο πλευρό του συντρόφου της. «Νιώθει σιγουριά με τον Τζιμ. Νιώθει άνετα να αφήσει τον κόσμο να δει λίγο περισσότερο μια σχέση που μοιάζει πραγματικά ώριμη και καλή», τόνισε.

«Ξέρει ότι ο κόσμος πάντα ήλπιζε να βρει την αγάπη, και τώρα που βρίσκεται σε ένα χαρούμενο σημείο, θέλει να το μοιραστεί», κατέληξε.

