01.12.2025 18:43

Η Μελάνια Τραμπ αποκαλύπτει την χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του Λευκού Οίκου για το 2025 – Δείτε τις φωτογραφίες

01.12.2025 18:43
white house christmas

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ αποκάλυψε τη Δευτέρα τα χριστουγεννιάτικα στολίδια του Λευκού Οίκου για το 2025 με θέμα «Το Σπίτι Είναι Όπου Είναι η Καρδιά».

Η διακόσμησή της παραπέμπει επίσης στην 250ή επέτειο της υπογραφής της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας το 1776 και της ίδρυσης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, την επόμενη χρονιά.

Το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου που βρισκόταν συνήθως στην Ανατολική Πτέρυγα και ήταν το πρώτο που έβλεπαν οι επισκέπτες αφού έμπαιναν, δεν βρίσκεται πλέον εκεί αφού πολλά σημεία κατεδαφίστηκαν τον Οκτώβριο στο πλαίσιο του σχεδίου του Τραμπ να ανεγείρει μια μεγάλη αίθουσα χορού.

Μια δήλωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι τα Χριστούγεννα είναι μια εποχή για να γιορτάσουμε αυτό που κάνει τις ΗΠΑ ξεχωριστές και ότι, ενώ κάθε σπίτι έχει τις δικές του παραδόσεις, οι κοινές αξίες ενώνουν τους Αμερικανούς.

«Σε κάθε κοινότητα, μας ενισχύουν απλές πράξεις καλοσύνης που αντανακλούν το διαρκές αμερικανικό πνεύμα γενναιοδωρίας, πατριωτισμού και ευγνωμοσύνης», ανέφερε η δήλωση. «Αυτές οι στιγμές μας υπενθυμίζουν ότι η καρδιά της Αμερικής είναι δυνατή και ότι το Σπίτι Είναι Όπου Είναι η Καρδιά».

Η πρώτη κυρία επέλεξε κάθε λεπτομέρεια της διακόσμησης, ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

