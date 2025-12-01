Ζελένσκι: «Η ειρήνη στην Ουκρανία πρέπει να είναι διαρκής, ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν»

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συνομιλίες που είχε στο Παρίσι σήμερα με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, επικεντρώθηκαν στο πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος, προσθέτοντας ότι η ειρήνη στην Ουκρανία θα πρέπει να είναι πράγματι διαρκής.

«Ο πόλεμος πρέπει να τερματισθεί το συντομότερο δυνατόν. Πολλά εξαρτώνται τώρα από τη συμμετοχή κάθε ηγέτη. Θα μιλήσουμε επίσης και με άλλους ηγέτες σήμερα», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

Кілька годин говорили з Емманюелем. Дуже багато деталей встигли оцінити. Найбільше уваги – перемовинам заради закінчення війни, гарантіям безпеки. Мир повинен стати дійсно надійним. Війна повинна закінчитись якнайшвидше. Від активності кожного лідера зараз багато залежить. Будемо… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 1, 2025

