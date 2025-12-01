search
01.12.2025 16:57

Ζελένσκι: «Η ειρήνη στην Ουκρανία πρέπει να είναι διαρκής, ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν»

01.12.2025 16:57
zelensky_macron_0112_1920-1080_new
credit: AP

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συνομιλίες που είχε στο Παρίσι σήμερα με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, επικεντρώθηκαν στο πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος, προσθέτοντας ότι η ειρήνη στην Ουκρανία θα πρέπει να είναι πράγματι διαρκής.

«Ο πόλεμος πρέπει να τερματισθεί το συντομότερο δυνατόν. Πολλά εξαρτώνται τώρα από τη συμμετοχή κάθε ηγέτη. Θα μιλήσουμε επίσης και με άλλους ηγέτες σήμερα», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

paidofilos
ΕΛΛΑΔΑ

Αντιδράσεις για αστυνομικό που συνέστησε σε μητέρα να κάνει «μπλοκ» σε παιδόφιλο που παρενοχλούσε τη 10χρονη κόρη της (Video)

agrotes-mploka-234
ΕΛΛΑΔΑ

Ημαθία: Οι αγρότες απέκλεισαν συμβολικά για μία ώρα την οδό μέσω της οποίας εκτρέπεται η κυκλοφορία λόγω του μπλόκου στα Μάλγαρα

politanou georgia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκινητική ανάρτηση της Γεωργίας Πολυτάνου για την περιπέτεια υγείας

Millie Bobby Brown
LIFESTYLE

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκαλύπτει ότι άλλαξε το όνομά της 1 χρόνο αφότου παντρεύτηκε τον Τζέικ Μποντζιόβι

xioni ipa 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε επιφυλακή 16 εκατομμύρια Αμερικανοί από χειμερινή καταιγίδα – Ποιες πολιτείες «ντύνονται» στα λευκά

kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνώ με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

arystianoy tsipras papastavrou kammenos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα γκάλοπ για Καρυστιανού μετά… Καραχάλιο, η Ιθάκη και οι ψήφοι, η Κόβεσι κρίνει τον ανασχηματισμό, ο Παπασταύρου και οι σταυροί, ο Καμμένος και η Κίμπερλι   

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

