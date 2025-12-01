Ζελένσκι: «Η ειρήνη στην Ουκρανία πρέπει να είναι διαρκής, ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συνομιλίες που είχε στο Παρίσι σήμερα με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, επικεντρώθηκαν στο πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος, προσθέτοντας ότι η ειρήνη στην Ουκρανία θα πρέπει να είναι πράγματι διαρκής.
«Ο πόλεμος πρέπει να τερματισθεί το συντομότερο δυνατόν. Πολλά εξαρτώνται τώρα από τη συμμετοχή κάθε ηγέτη. Θα μιλήσουμε επίσης και με άλλους ηγέτες σήμερα», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.
