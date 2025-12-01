Υποδοχή με… αυγά και αλεύρι στον ακροδεξιό Μπαρντελά

Ο ηγέτης της ακροδεξιάς της Γαλλίας Ζορντάν Μπαρντελά έμαθε πρόσφατα ότι ο δρόμος προς το Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων συχνά περιλαμβάνει επιθέσεις με αυγά και άλλα… υλικά μαγειρικής κατά τη διάρκεια δημόσιων εμφανίσεων.

Ο Μπαρντελά χτυπήθηκε από ένα αυγό και δέχτηκε αλεύρι στο πρόσωπο από διαδηλωτές σε ξεχωριστές δημόσιες εμφανίσεις με διαφορά ημερών, ενώ βρισκόταν σε περιοδεία Τύπου για την προώθηση του δεύτερου βιβλίου του, «Ce que veulent les Français» («Τι θέλουν οι Γάλλοι»). Το περιστατικό με το αυγό δεν καταγράφηκε στην κάμερα, αλλά το βίντεο του φιάσκου με το αλεύρι δείχνει ένα λευκό σύννεφο να πετάει πάνω από τον προστατευόμενο της Μαρίν Λεπέν, ενώ κραυγές τρόμου ακούγονται από το μπερδεμένο πλήθος.

Ο Μπαρντελά και το κόμμα του, ο Εθνικός Συναγερμός, ξεκαθάρισαν γρήγορα ότι έχουν βαρεθεί τις ανοησίες. Ο Μπαρντελά είπε ότι θα απαγγείλει κατηγορίες εναντίον του δράστη και ο εκπρόσωπος του κόμματος Αλεξάνταρ Νίκολιτς συνέκρινε ακόμη και το περιστατικό με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο προκάτοχός του, Φρανσουά Ολάντ, τιμήθηκαν και οι δύο με την ίδια προεκλογική τελετή. Στην περίπτωση του Μακρόν, το αυγό ως εκ θαύματος δεν έσπασε, επιτρέποντάς του να ολοκληρώσει την επίσκεψή του χωρίς να λερωθεί με τον κρόκο.

Ο Φρανσουά Φιγιόν και ο Φρανσουά Μπαϊρού, δύο άλλοι υποψήφιοι για την προεδρία και πρώην πρωθυπουργοί, έχουν δεχθεί ρίψη λαχανικών κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Το ίδιο έχει συμβεί και με τον ηγέτη της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λυκ Μελανσόν.

Ο Μπαρντελά σχεδόν σίγουρα θα είναι ο υποψήφιος του Εθνικού Συναγερμού για την προεδρία το 2027, εάν ένα εφετείο επικυρώσει την απαγόρευση της Λεπέν να θέσει υποψηφιότητα για κάποιο αξίωμα, η οποία απορρέει από την καταδίκη της για υπεξαίρεση.

Μια δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα έδειξε για πρώτη φορά ότι θα νικούσε κάθε άλλο πιθανό υποψήφιο σε έναν επαναληπτικό γύρο – ένα σημαντικό πλεονέκτημα για να προσθέσει στο όριο του.

