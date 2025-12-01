Ζαχάροβα για την πρόταση «προληπτικών χτυπημάτων» κατά της Ρωσίας από το ΝΑΤΟ: «Ανεύθυνες δηλώσεις»

Για «ανευθυνότητα» κατηγόρησε το ΝΑΤΟ η Μαρία Ζαχάροβα, σχολιάζοντας πληροφορία ότι έπεσε στο τραπέζι των συζητήσεων το ενδεχόμενο να γίνουν «προληπτικές επιθέσεις» κατά της Ρωσίας.

Ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε δήλωσε συγκεκριμένα στους Financial Times ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να εντείνει την αντίδρασή του στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας και ότι μια «προληπτική επίθεση» θα μπορούσε να θεωρηθεί «αμυντική ενέργεια».

Αν και ένα «προληπτικό χτύπημα» θα μπορούσε να θεωρηθεί «αμυντική ενέργεια», ο Ντραγκόνε πρόσθεσε ότι «είναι πιο μακριά από τον κανονικό τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς μας».

Η Ζαχάροβα σχολίασε ότι οι δηλώσεις αυτές θεωρήθηκαν από τη Μόσχα ως «ένα εξαιρετικά ανεύθυνο βήμα, που υποδηλώνει την προθυμία της συμμαχίας να συνεχίσει να κινείται προς την κλιμάκωση».

«Βλέπουμε σε αυτό μια σκόπιμη προσπάθεια να υπονομευθούν οι προσπάθειες για την υπέρβαση της ουκρανικής κρίσης», σημείωσε η Ζαχάροβα. «Οι άνθρωποι που κάνουν τέτοιες δηλώσεις πρέπει να είναι ενήμεροι για τους κινδύνους και τις πιθανές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων και των ίδιων των μελών της συμμαχίας», επεσήμανε.

