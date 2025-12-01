search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 21:08
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.12.2025 15:07

Ζαχάροβα για την πρόταση «προληπτικών χτυπημάτων» κατά της Ρωσίας από το ΝΑΤΟ: «Ανεύθυνες δηλώσεις»

01.12.2025 15:07
zaharova

Για «ανευθυνότητα» κατηγόρησε το ΝΑΤΟ η Μαρία Ζαχάροβα, σχολιάζοντας πληροφορία ότι έπεσε στο τραπέζι των συζητήσεων το ενδεχόμενο να γίνουν «προληπτικές επιθέσεις» κατά της Ρωσίας.

Ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε δήλωσε συγκεκριμένα στους Financial Times ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να εντείνει την αντίδρασή του στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας και ότι μια «προληπτική επίθεση» θα μπορούσε να θεωρηθεί «αμυντική ενέργεια».

Αν και ένα «προληπτικό χτύπημα» θα μπορούσε να θεωρηθεί «αμυντική ενέργεια», ο Ντραγκόνε πρόσθεσε ότι «είναι πιο μακριά από τον κανονικό τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς μας».

Η Ζαχάροβα σχολίασε ότι οι δηλώσεις αυτές θεωρήθηκαν από τη Μόσχα ως «ένα εξαιρετικά ανεύθυνο βήμα, που υποδηλώνει την προθυμία της συμμαχίας να συνεχίσει να κινείται προς την κλιμάκωση».

«Βλέπουμε σε αυτό μια σκόπιμη προσπάθεια να υπονομευθούν οι προσπάθειες για την υπέρβαση της ουκρανικής κρίσης», σημείωσε η Ζαχάροβα. «Οι άνθρωποι που κάνουν τέτοιες δηλώσεις πρέπει να είναι ενήμεροι για τους κινδύνους και τις πιθανές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων και των ίδιων των μελών της συμμαχίας», επεσήμανε.

Διαβάστε επίσης:

Ο Νετανιάχου εμφανίστηκε στο δικαστήριο όπου δικάζεται για δωροδοκία, απάτη και απιστία – Ζήτησε προεδρική χάρη

Airbus όπως… Boeing; Μετά το λογισμικό, εντοπίστηκε και πρόβλημα στην άτρακτο του Α320

Αποτροπιασμός: 31χρονη influencer στη Σλοβενία βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα, τη στραγγάλισε ο πρώην σύντροφός της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_stylo_1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενημερώνει για την εκτόξευση των ελληνικών μικροδορυφόρων με μουσική υπόκρουση X-Files (Video)

petros-pappas (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα γυρίζει ο Πέτρος Παππάς: «Η Νέα Δημοκρατία σπρώχνει το ΕΣΥ μεθοδικά στην κατάρρευση»

Andriy Yermak new
ΚΟΣΜΟΣ

Πυρ και μανία ο Γέρμακ με την «καρατόμηση» από Ζελένσκι για το σκάνδαλο διαφθοράς – Κάνει λόγο για «προδοσία»

agrotes_kouretas_0302_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο μπλόκο Νίκαιας ο Δημήτρης Κουρέτας: «Θα σας στηρίξω στον αγώνα σας για το κόστος παραγωγής»

paidofilos
ΕΛΛΑΔΑ

Αντιδράσεις για αστυνομικό που συνέστησε σε μητέρα να κάνει «μπλοκ» σε παιδόφιλο που παρενοχλούσε τη 10χρονη κόρη της (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνώ με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

arystianoy tsipras papastavrou kammenos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα γκάλοπ για Καρυστιανού μετά… Καραχάλιο, η Ιθάκη και οι ψήφοι, η Κόβεσι κρίνει τον ανασχηματισμό, ο Παπασταύρου και οι σταυροί, ο Καμμένος και η Κίμπερλι   

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 21:07
mitsotakis_stylo_1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενημερώνει για την εκτόξευση των ελληνικών μικροδορυφόρων με μουσική υπόκρουση X-Files (Video)

petros-pappas (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα γυρίζει ο Πέτρος Παππάς: «Η Νέα Δημοκρατία σπρώχνει το ΕΣΥ μεθοδικά στην κατάρρευση»

Andriy Yermak new
ΚΟΣΜΟΣ

Πυρ και μανία ο Γέρμακ με την «καρατόμηση» από Ζελένσκι για το σκάνδαλο διαφθοράς – Κάνει λόγο για «προδοσία»

1 / 3