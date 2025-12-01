Airbus όπως… Boeing; Μετά το λογισμικό, εντοπίστηκε και πρόβλημα στην άτρακτο του Α320

Προβλήματα που αρχίζουν να μοιάζουν με αυτά της Boeing φαίνεται ότι αντιμετωπίζει ο ευρωπαϊκός αεροδιαστημικός κολοσσός Airbus.

Σύμφωνα με το Reuters, η Αirbus ανακάλυψε ένα πρόβλημα ποιότητας κατασκευής που επηρεάζει τα πάνελ της ατράκτου αρκετών δεκάδων αεροσκαφών της οικογένειας A320, ανέφεραν πηγές του κλάδου τη Δευτέρα.

Το ελάττωμα παραγωγής καθυστερεί ορισμένες παραδόσεις, αλλά δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις ότι έχει επηρεάσει αεροσκάφη που βρίσκονται σε υπηρεσία, ανέφεραν οι πηγές. Η προέλευση του προβλήματος δεν μπόρεσε να προσδιοριστεί αμέσως. Το πρόβλημα προέκυψε καθώς η Airbus εντείνει τις προσπάθειές της να επιτύχει τους απαιτητικούς στόχους παράδοσης για το έτος και έχει επίσης αποσπαστεί από την ανάκληση αεροσκαφών το Σαββατοκύριακο λόγω ενός σφάλματος λογισμικού.

Ένα πρόσωπο με άμεση γνώση του θέματος ανέφερε ότι ορισμένες παραδόσεις έχουν ήδη επηρεαστεί, αλλά δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση για τον αριθμό τους ή τη διάρκεια της επίδρασης. Πηγές του κλάδου ανέφεραν ότι ο κατασκευαστής αεροσκαφών παρέδωσε 72 αεροσκάφη τον Νοέμβριο, λιγότερα από όσα είχαν προβλέψει πολλοί αναλυτές, με το συνολικό αριθμό για το έτος να ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 657.

Ο στόχος για το έτος είναι «περίπου 820» παραδόσεις, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να επιτύχει ρεκόρ με περισσότερες από 160 παραδόσεις αεροσκαφών τον Δεκέμβριο. Το ρεκόρ για τον τελευταίο μήνα του έτους ήταν 138 το 2019. Οι αναλυτές ήταν διχασμένοι ως προς το αν ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αεροσκαφών στον κόσμο θα επιτύχει τους στόχους παράδοσης, οι οποίοι καθορίζουν τα έσοδα και τις ταμειακές ροές, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες πληρώνουν μεγάλο μέρος της αξίας ενός αεροσκάφους κατά την παράδοση.

Η αναλύτρια της Jefferies, Κλόε Λεμαρί, η οποία παρακολουθεί την παράδοση των αεροσκαφών και προβλέπει 71 παραδόσεις για τον Νοέμβριο, δήλωσε ότι η απόδοση του μήνα ήταν χαμηλότερη από την αναμενόμενη. Ωστόσο, ο στόχος παραμένει εφικτός, καθώς η υποκείμενη παραγωγή αυξάνεται, πρόσθεσε σε σημείωμα προς τους επενδυτές που εκδόθηκε πριν γίνει γνωστό το αναφερόμενο πρόβλημα ποιότητας.

Ο ανεξάρτητος αναλυτής αεροπορίας Ρομπ Μόρρις δήλωσε ότι η Airbus θα μπορούσε να φτάσει τις 800 παραδόσεις – κάτι που άλλοι θεωρούν ότι θα ήταν αρκετό για να διεκδικήσει τη νίκη με βάση τη διατύπωση της πρόβλεψής της – αλλά με κάποιο κίνδυνο το τελικό αποτέλεσμα να είναι «ελαφρώς χαμηλότερο».

