ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

01.12.2025 12:59

Αποτροπιασμός: 31χρονη influencer στη Σλοβενία βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα, τη στραγγάλισε ο πρώην σύντροφός της 

01.12.2025 12:59
stefanie-pieper

Με τον πιο φρικιαστικό τρόπο ένας άνδρας σκότωσε την πρώην σύντροφό του, μια influencer από τη Σλοβενία.

Η Στέφανι Πίπερ αναζητούνταν από τους συγγενείς της από τις 23 Νοεμβρίου, όταν και επέστρεφε από πάρτι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η influencer – γνωστή για το περιεχόμενο μακιγιάζ, μόδας και μουσικής στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης – είχε στείλει αρχικά μήνυμα σε φίλη της ότι επέστρεψε με ασφάλεια όμως λίγο πριν μπει στο διαμέρισμά της, έστειλε ένα δεύτερο μήνυμα: «Υπάρχει κάποιος στη σκάλα» έγραψε.

Αυτό ήταν και το τελευταίο μήνυμα που έστειλε. Γείτονες κατέθεσαν ότι άκουσαν φασαρία και ότι είδαν τον πρώην σύντροφό της στο κτίριο.

Οι αρχές τον συνέλαβαν καθώς τον βρήκαν κοντά στο αυτοκίνητό του, το οποίο καίγονταν. Την φωτιά την έβαλε ο ίδιος σε πάρκινγκ κοντά σε καζίνο. Εκεί άρχισε να ξετυλίγεται η υπόθεση καθώς ο άνδρας ομολόγησε ότι στραγγάλισε και έκρυψε τη σορό της μέσα σε βαλίτσα και την εγκατέλειψε στο δάσος.

Αφου ομολόγησε το αποτρόπαιο έγκλημά του, οδήγησε τις αρχές στο σημείο όπου παράτησε τη βαλίτσα με το πτώμα. Οι αρχές επιβεβαίωσαν επίσης ότι δύο άνδρες συγγενείς του υπόπτου έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης. 

