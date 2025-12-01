Ουκρανία: Στη Μόσχα σήμερα ο Γουίτκοφ – Την Τρίτη το απόγευμα η συνάντηση με Πούτιν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να στείλουν τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη Ρωσία σήμερα (1/12) για να συζητήσει ένα σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία.

Το ταξίδι του ακολουθεί τις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Φλόριντα την Κυριακή, τις οποίες και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν «παραγωγικές». Ένας αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης αποκάλυψε ότι ο Γουίτκοφ αναχωρεί για τη Μόσχα τη Δευτέρα. Ο απεσταλμένος αναμένεται να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν αύριο, Τρίτη, το απόγευμα.

«Η συνάντηση με τον Γουίτκοφ προβλέπεται για αύριο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ στη διάρκεια της τακτικής καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων. Η συνάντηση, διευκρίνισε, θα πραγματοποιηθεί «στο δεύτερο μισό της ημέρας».

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, υπογράμμισε μετά τις συνομιλίες της Κυριακής ότι ενδέχεται να προκύψουν δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Δήλωσε ότι «υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν» και ότι «είναι μια ευαίσθητη και περίπλοκη υπόθεση».

Ο Ρούμπιο συμμετείχε στις συνομιλίες μαζί με τον Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος προστέθηκε το τελευταίο διάστημα στην αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα. Η ουκρανική αντιπροσωπεία είχε ως επικεφαλής τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ, μετά την παραίτηση του προσωπάρχη του Ουκρανού προέδρου Αντρίι Γέρμακ, ο οποίος κατηγορείται για διαφθορά.

Η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε ότι, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ, οι συνομιλίες αφορούσαν το πιθανό χρονοδιάγραμμα για νέες εκλογές στην Ουκρανία και την προοπτική ανταλλαγής εδαφών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά και το ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ – κάτι που το Κίεβο απαιτεί συνταγματικά, αλλά η Μόσχα απορρίπτει κατηγορηματικά.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το σχόλιό του σχετικά με τις συνομιλίες, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις θα σημειώσουν πρόοδο, λέγοντας ότι «η Ρωσία θα ήθελε να τελειώσει αυτό» και πρόσθεσε: «Ξέρω ότι η Ουκρανία θα ήθελε να τελειώσει αυτό». Το ερώτημα τώρα είναι αν θα υπάρξει συγκεκριμένη πρόοδος στις συνομιλίες αυτής της εβδομάδας στη Μόσχα.

Ήδη το Κρεμλίνο έχει κάνει σαφές ότι δεν υποχωρεί ούτε στο παραμικρό στις απαιτήσεις του, δηλαδή, στην πλήρη ενσωμάτωση του Ντονμπάς στη Ρωσία, τη μείωση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, την αμνήστευση όλων των πλευρών (κάτι στο οποίο «τσινάει» έντονα η Ευρώπη) και στην άρση των δυτικών κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

Οι διαπραγματεύσεις της Κυριακής φαίνεται ότι προχώρησαν κάποια από αυτά τα ζητήματα, ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι συμφωνία για παράδοση εδαφών και για μείωση του στρατού της Ουκρανίας δύσκολα θα περάσει από Κίεβο και Βρυξέλλες.

Εν τω μεταξύ, το Κρεμλίνο χαρακτήρισε σκανδαλώδη την ουκρανική επίθεση το σαββατοκύριακο σε υποδομή της Κοινοπραξίας του Πετρελαιαγωγού της Κασπίας (CPC), δεδομένης της διεθνούς σημασίας της εν λόγω κοινοπραξίας και της διεθνούς συμμετοχής σ’ αυτή.

H CPC, στην οποία συμμετέχουν μέτοχοι από τη Ρωσία, το Καζακστάν και τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ένα από τα τρία αγκυροβόλιά της στον τερματικό σταθμό του Νοβοροσίσκ στη Ρωσία υπέστησαν ζημιές από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου σκάφους και ότι οι επιχειρήσεις σταμάτησαν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε «σκανδαλώδη» την ουκρανική επίθεση και επέκρινε επίσης ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας σε πετρελαιοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα, για τις οποίες δήλωσε ότι αποτελούν επιθέσεις στα συμφέροντα της Τουρκίας και των ιδιοκτητών των πλοίων.

Η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Chevron, μέτοχος στη CPC, ανακοίνωσε αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ ότι η κοινή επιχείρησή της Tengizchevroil συνεχίζει να φορτώνει αργό στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

