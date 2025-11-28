Επείγουσα αναβάθμιση λογισμικού σε 6.000 αεροπλάνα A320 – Καθηλώνονται αεροσκάφη μετά τον συναγερμό για τα Airbus

Η Airbus προειδοποίησε για πιθανές αναταραχές στις πτήσεις, καθώς αναβαθμίζει περίπου 6.000 λειτουργικά αεροσκάφη A320, μετά από περιστατικό που συνέβη σε πτήση της JetBlue τον προηγούμενο μήνα.

Η ευρωπαϊκή κατασκευάστρια αεροσκαφών ζήτησε από τους πελάτες της να λάβουν “άμεσες προληπτικές ενέργειες”, μετά την αξιολόγηση του περιστατικού, καθώς η έντονη ηλιακή ακτινοβολία ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης.

Αναβάθμιση λογισμικού και εκτιμώμενες καθυστερήσεις στις πτήσεις

Η αντικατάσταση του ελαττωματικού λογισμικού, που είναι υπεύθυνο για τα συστήματα ελέγχου πτήσης των αεροσκαφών, αναμένεται να διαρκέσει “μερικές ώρες” για τα περισσότερα αεροσκάφη, όμως για περίπου 1.000 από αυτά η διαδικασία θα πάρει εβδομάδες.

Η Airbus αναγνωρίζει ότι η αναβάθμιση θα προκαλέσει λειτουργικές αναταραχές για τους επιβάτες και τους πελάτες, και ζητά συγγνώμη για την ταλαιπωρία.

Προβλήματα και καθυστερήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της αναβάθμισης

Πηγές από τη βιομηχανία αναφέρουν ότι η αναβάθμιση του λογισμικού μπορεί να προκαλέσει ακυρώσεις πτήσεων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με ιδιαίτερη επίπτωση στις βρετανικές αεροπορικές εταιρείες. Τα αεροσκάφη θα φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο το βράδυ όπως συνήθως, αλλά κάποια από αυτά δεν θα πραγματοποιήσουν την επόμενη πτήση τους, δημιουργώντας προβλήματα στη διαχείριση των αεροδρομίων.

Οι αεροπορικές εταιρείες αναφέρουν ότι τα αεροδρόμια θα πρέπει να “παίξουν ένα λογιστικό παιχνίδι του Τέτρις” για να εξασφαλίσουν τον επαρκή χώρο για τα αεροσκάφη, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις και προετοιμασίες για το αναγκαίο παρκάρισμα των αεροσκαφών.

Τα αεροπλάνα δεν μπορούν να μεταφέρουν επιβάτες μέχρι να επισκευαστούν, λέει ο EASA

H οδηγία του Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EASA) ορίζει ότι, από τις 29 Νοεμβρίου, τα αεροπλάνα που πιστεύεται ότι έχουν επηρεαστεί μπορούν να μεταφέρουν επιβάτες μόνο αφού έχουν επισκευαστεί.

Θα τους επιτρέπεται να πραγματοποιούν τις λεγόμενες «πτήσεις με φέριμποτ», χωρίς επιβάτες, προκειμένου να φτάσουν σε μια εγκατάσταση συντήρησης.

Αεροδρόμια και εορταστική περίοδος: Οι προκλήσεις στην αεροπορική βιομηχανία

Με την επερχόμενη εορταστική περίοδο και τη μείωση της κίνησης στις αεροπορικές πτήσεις μετά την καλοκαιρινή σεζόν, η Airbus και τα αεροδρόμια προετοιμάζονται για μία περίοδο καθυστερήσεων. Η διαδικασία αναβάθμισης του λογισμικού στις 80 αερογραμμές στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ αναμένεται να δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα.

Διαβάστε επίσης:

Απίστευτο έγκλημα στην Ολλανδία: Έπνιξαν την αδελφή τους με εντολή του πατέρα τους επειδή είχε αγόρι

Ιταλία: Εισβολή διαδηλωτών στα γραφεία της La Stampa (Photos/Videos)

«Στρατιώτη φύγε ή παραδώσου»: Οι ρωσικές δυνάμεις πέταξαν φυλλάδια στις θέσεις του ουκρανικού στρατού