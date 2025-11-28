Απίστευτο έγκλημα στην Ολλανδία: Έπνιξαν την αδελφή τους με εντολή του πατέρα τους επειδή είχε αγόρι

Ένας 23χρονος και ένας 25χρονος στην Ολλανδία έπνιξαν τη 18χρονη αδελφή τους με εντολή του πατέρα τους.

Η οικογένεια είχε καταγωγή από τη Συρία, αλλά ζούσε στην Ολλανδία. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα ο πατέρας και τα αδέλφια της Ryan Al Najjar δεν ενέκριναν τον τρόπο ζωής της επειδή, είχε αγόρι και ακολουθούσε τρόπους που θεωρούσαν «δυτικούς».

O πατέρας έδωσε εντολή στους δύο γιους του τον Μάιο 2024 να δέσουν τη Ryan, να κλείσουν το στόμα της, να την οδηγήσουν σε ένα απομονωμένο μέρος και να την ρίξουν στο νερό. Σύμφωνα με την εισαγγελία οι αδελφοί εκτέλεσαν τις εντολές του, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η 18χρονη θα πέθαινε.

Το σώμα τις βρέθηκε μετά από 6 ημέρες σε βάλτο. Οι αρχές συνέλαβαν τους αδελφούς της, ενώ ο πατέρας της διέφυγε στη Συρία.

Από τη Συρία επιχείρησε να πάρει τις ευθύνες πάνω του, ομολογώντας σε email που έστειλε σε ολλανδική εφημερίδα ότι τη σκότωσε μόνος του και ότι οι γιοι του ήταν αθώοι. Η δίκη των δύο αδελφών ξεκίνησε ενώ ο πατέρας θα δικαστεί ερήμην του.

