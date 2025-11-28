search
ΣΑΒΒΑΤΟ 29.11.2025 23:37
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.11.2025 22:05

Ιταλία: Εισβολή διαδηλωτών στα γραφεία της La Stampa (Photos/Videos)

28.11.2025 22:05
italia-la-stampa

Περίπου εκατό διαδηλωτές, οι οποίοι έπαιρναν μέρος σε κινητοποίηση υπέρ της Παλαιστίνης στο Τορίνο της Ιταλίας, παραβίασαν την κεντρική πύλη των γραφείων της εφημερίδας La Stampa και μπήκαν στην αίθουσα σύνταξης.

Οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους με καλυμμένο το πρόσωπο, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και πέταξαν χαρτιά και βιβλία που βρίσκονταν στα γραφεία. Άφησαν, επίσης, κοπριά έξω από την κεντρική είσοδο

Σημειώνεται ότι σήμερα, Παρασκευή 28/11, οι Ιταλοί δημοσιογράφοι απεργούν, και σε όλα τα Μέσα Ενημέρωσης τα γραφεία είναι σχεδόν άδεια.

«Δεν φοβόμαστε», υπογράμμισαν οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας 

Οι δημοσιογράφοι της La Stampa και η Ένωση Συντακτών Ιταλίας καταδίκασαν το βίαιο αυτό συμβάν τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται για επίθεση κατά της ελευθεροτυπίας διερωτώμενοι, παράλληλα, για ποιό λόγο η αστυνομία δεν προστάτεψε την εφημερίδα.  

«Δεν φοβόμαστε, είμαστε δημοσιογράφοι και θα συνεχίσουμε να κάνουμε την δουλειά μας χωρίς να αφήσουμε να μας εκφοβίσουν», υπογράμμισαν οι δημοσιογράφοι της La Stampa.

Διαβάστε επίσης:

«Στρατιώτη φύγε ή παραδώσου»: Οι ρωσικές δυνάμεις πέταξαν φυλλάδια στις θέσεις του ουκρανικού στρατού

Mυστηριώδης μαύρος μύκητας από το Τσερνόμπιλ φαίνεται να τρέφεται με ραδιενέργεια

Βουτηγμένη στη διαφθορά η Ουκρανία, στα σχοινιά ο Ζελένσκι – Ποιος είναι ο «Αλί Μπαμπά» Γερμάκ και τι σημαίνει η παραίτησή του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης – Δύο συλλήψεις

kievo oukrania 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οικονομική «μαύρη τρύπα» για την Ευρώπη – Το αστρονομικό ποσό που θα χρειαζόταν για την ανοικοδόμηση της χώρας αν η ανακωχή ερχόταν… αύριο

kifisia1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-Πανσερραϊκός 3-0: Εμφατική επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Λέτο

ARIS11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης-ΑΕΛ 2-1: Επιστροφή στις νίκες με… buzzer beater

pyrosvestiki_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού και τραυμάτισε 50χρονη – Διακομίστηκε στην Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kokkidou-new
LIFESTYLE

Ελένη Κοκκίδου: «Ήμουν ένα δυστυχισμένο παιδί, έψαχνα απεγνωσμένα να βρω ανθρώπους να μου δείξουν τον δρόμο» (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

amanitis-manitari-dilitirio-4
ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσσα: Καλά νέα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από άγρια μανιτάρια - Δεν θα χρειαστούν μεταμόσχευση ήπατος

nikos-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό, με ενδιαφέρει μόνο να κερδίσω την αιώνια ζωή» (Video)

tokas-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Χαρά Τόκα για τα δικαιώματα των συνθετών - «Το κέρδος που δεν μετριέται σε χρήμα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29.11.2025 23:35
thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης – Δύο συλλήψεις

kievo oukrania 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οικονομική «μαύρη τρύπα» για την Ευρώπη – Το αστρονομικό ποσό που θα χρειαζόταν για την ανοικοδόμηση της χώρας αν η ανακωχή ερχόταν… αύριο

kifisia1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-Πανσερραϊκός 3-0: Εμφατική επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Λέτο

1 / 3