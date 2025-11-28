Ιταλία: Εισβολή διαδηλωτών στα γραφεία της La Stampa (Photos/Videos)

Περίπου εκατό διαδηλωτές, οι οποίοι έπαιρναν μέρος σε κινητοποίηση υπέρ της Παλαιστίνης στο Τορίνο της Ιταλίας, παραβίασαν την κεντρική πύλη των γραφείων της εφημερίδας La Stampa και μπήκαν στην αίθουσα σύνταξης.

Οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους με καλυμμένο το πρόσωπο, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και πέταξαν χαρτιά και βιβλία που βρίσκονταν στα γραφεία. Άφησαν, επίσης, κοπριά έξω από την κεντρική είσοδο.

Torino, manifestanti rossi irrompono nella sede de La Stampa, spargendo letame e imbrattando i muri. pic.twitter.com/yOqxi5jFpx — Francesca Totolo (@fratotolo2) November 28, 2025

Torino, manifestanti pro-Palestina hanno vandalizzato la sede de La Stampa, vuota per sciopero: letame contro i cancelli e scritte sui muri. Il gruppo ha forzato un'entrata secondaria dell'edificio e fatto poi irruzione all'interno della redazione [Foto: LaPresse] @ultimoranet pic.twitter.com/phZDSjLBbZ — Ultimora.net (@ultimoranet) November 28, 2025

Σημειώνεται ότι σήμερα, Παρασκευή 28/11, οι Ιταλοί δημοσιογράφοι απεργούν, και σε όλα τα Μέσα Ενημέρωσης τα γραφεία είναι σχεδόν άδεια.

Attivisti pro Palestina occupano la sede de “La Stampa”. Cori nella redazione vuota. Leggi https://t.co/eL3dsv2eLC pic.twitter.com/3k9uxAbmuk November 28, 2025

«Δεν φοβόμαστε», υπογράμμισαν οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας

Οι δημοσιογράφοι της La Stampa και η Ένωση Συντακτών Ιταλίας καταδίκασαν το βίαιο αυτό συμβάν τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται για επίθεση κατά της ελευθεροτυπίας διερωτώμενοι, παράλληλα, για ποιό λόγο η αστυνομία δεν προστάτεψε την εφημερίδα.

«Δεν φοβόμαστε, είμαστε δημοσιογράφοι και θα συνεχίσουμε να κάνουμε την δουλειά μας χωρίς να αφήσουμε να μας εκφοβίσουν», υπογράμμισαν οι δημοσιογράφοι της La Stampa.

Διαβάστε επίσης:

«Στρατιώτη φύγε ή παραδώσου»: Οι ρωσικές δυνάμεις πέταξαν φυλλάδια στις θέσεις του ουκρανικού στρατού

Mυστηριώδης μαύρος μύκητας από το Τσερνόμπιλ φαίνεται να τρέφεται με ραδιενέργεια

Βουτηγμένη στη διαφθορά η Ουκρανία, στα σχοινιά ο Ζελένσκι – Ποιος είναι ο «Αλί Μπαμπά» Γερμάκ και τι σημαίνει η παραίτησή του