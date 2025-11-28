Ιταλία: Εισβολή διαδηλωτών στα γραφεία της La Stampa (Photos/Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Περίπου εκατό διαδηλωτές, οι οποίοι έπαιρναν μέρος σε κινητοποίηση υπέρ της Παλαιστίνης στο Τορίνο της Ιταλίας, παραβίασαν την κεντρική πύλη των γραφείων της εφημερίδας La Stampa και μπήκαν στην αίθουσα σύνταξης.
Οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους με καλυμμένο το πρόσωπο, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και πέταξαν χαρτιά και βιβλία που βρίσκονταν στα γραφεία. Άφησαν, επίσης, κοπριά έξω από την κεντρική είσοδο.
Σημειώνεται ότι σήμερα, Παρασκευή 28/11, οι Ιταλοί δημοσιογράφοι απεργούν, και σε όλα τα Μέσα Ενημέρωσης τα γραφεία είναι σχεδόν άδεια.
Οι δημοσιογράφοι της La Stampa και η Ένωση Συντακτών Ιταλίας καταδίκασαν το βίαιο αυτό συμβάν τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται για επίθεση κατά της ελευθεροτυπίας διερωτώμενοι, παράλληλα, για ποιό λόγο η αστυνομία δεν προστάτεψε την εφημερίδα.
«Δεν φοβόμαστε, είμαστε δημοσιογράφοι και θα συνεχίσουμε να κάνουμε την δουλειά μας χωρίς να αφήσουμε να μας εκφοβίσουν», υπογράμμισαν οι δημοσιογράφοι της La Stampa.
