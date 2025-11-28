search
28.11.2025 21:44

«Στρατιώτη φύγε ή παραδώσου»: Οι ρωσικές δυνάμεις πέταξαν φυλλάδια στις θέσεις του ουκρανικού στρατού

28.11.2025 21:44
russia

Τακτικές ψυχολογικού πολέμου χρησιμοποιούν οι ρωσικές δυνάμεις προκειμένου να κάνουν τους Ουκρανούς στρατιώτες να «σπάσουν». 

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X, ρωσικά drones πέταξαν φυλλάδια σε θέσεις του ουκρανικού στρατού που έγραφαν «Στρατιώτη, φύγε ή παραδώσου. Αν παραμείνεις στη Χουλιαίπολη, είσαι νεκρός».

Η πολεμική μηχανή της Ρωσίας προχωρά όλο και πιο βαθιά στην ανατολική Ουκρανία, κατακτώντας πόλεις και χωριά στην Λουχάνσκ και το Ντονμπάς. Παράλληλα, προσπαθεί να θέσει υπό πλήρη έλεγχο τη Χερσόνα και την Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με το αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων  η Ουκρανία θα παραχωρήσει στη Μόσχα τον έλεγχο ολόκληρου του  Λουχάνσκ, του Ντονμπάς και της Κριμαίας, καθώς και των περιοχών στη Ζαπορίζια και τη  Χερσόνα, που ελέγχει. 

Οι ουκρανικές δυνάμεις θα πρέπει να αποσυρθούν από τμήματα του Ντονμπάς, που εξακολουθούν να ελέγχουν και η περιοχή θα καταστεί αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη υπό τον de facto έλεγχο της Ρωσίας. Οι ρωσικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από τις μικρές περιοχές της Ουκρανίας που κατέχουν επί του παρόντος εκτός των εν λόγω περιοχών.

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ουκρανία δεν θα παραδώσει το Ντονμπάς σε αντάλλαγμα για την ειρήνη, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια παραχώρηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο για μελλοντικές επιθέσεις από τη Ρωσία.

1 / 3