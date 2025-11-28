«Στρατιώτη φύγε ή παραδώσου»: Οι ρωσικές δυνάμεις πέταξαν φυλλάδια στις θέσεις του ουκρανικού στρατού

Τακτικές ψυχολογικού πολέμου χρησιμοποιούν οι ρωσικές δυνάμεις προκειμένου να κάνουν τους Ουκρανούς στρατιώτες να «σπάσουν».

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X, ρωσικά drones πέταξαν φυλλάδια σε θέσεις του ουκρανικού στρατού που έγραφαν «Στρατιώτη, φύγε ή παραδώσου. Αν παραμείνεις στη Χουλιαίπολη, είσαι νεκρός».

The Russian soldiers are urging their Ukrainian to surrender. The leaflet says: "Leave or surrender to stay alive. Staying in Guliaypole means death."

On the opposite side: "The soldier of the Ukrainian Army. Run away or surrender. If you remain in Guliaypole, you'll die". The… pic.twitter.com/jGUA8Ht9uR — Eugenia Gurevich (@EugeniaGurevich) November 28, 2025

Η πολεμική μηχανή της Ρωσίας προχωρά όλο και πιο βαθιά στην ανατολική Ουκρανία, κατακτώντας πόλεις και χωριά στην Λουχάνσκ και το Ντονμπάς. Παράλληλα, προσπαθεί να θέσει υπό πλήρη έλεγχο τη Χερσόνα και την Ζαπορίζια.

🇺🇦🇷🇺 The Defense Forces of the Russian Federation dropped more than 2,000 leaflets at Dimitrov calling for surrender. pic.twitter.com/YMDmnhADgV — The world is patriots.🇺🇸🇷🇺 (@bertalanzoli) November 24, 2025

Σύμφωνα με το αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων η Ουκρανία θα παραχωρήσει στη Μόσχα τον έλεγχο ολόκληρου του Λουχάνσκ, του Ντονμπάς και της Κριμαίας, καθώς και των περιοχών στη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα, που ελέγχει.

Οι ουκρανικές δυνάμεις θα πρέπει να αποσυρθούν από τμήματα του Ντονμπάς, που εξακολουθούν να ελέγχουν και η περιοχή θα καταστεί αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη υπό τον de facto έλεγχο της Ρωσίας. Οι ρωσικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από τις μικρές περιοχές της Ουκρανίας που κατέχουν επί του παρόντος εκτός των εν λόγω περιοχών.

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ουκρανία δεν θα παραδώσει το Ντονμπάς σε αντάλλαγμα για την ειρήνη, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια παραχώρηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο για μελλοντικές επιθέσεις από τη Ρωσία.

