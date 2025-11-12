Λεπέν: Αν απορριφθεί η έφεσή μου παραδίδω τα ηνία στον Μπαρντελά

Η έφεση για την υπόθεση διαφθοράς για την οποία καταδικάστηκε πρωτόδικα η Μαρίν Λε Πεν, θα κρίνει και το πολιτικό της μέλλον.

Η ακροδεξιά πολιτικός θέλει να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας, όπως αν η καταδίκη της παραμείνει στο εφετείο, τότε δεν θα έχει δικαίωμα εκλογής.

Αυτό, όπως είπε στο RLT, θα είναι και το… κύκνειο άσμα, καθώς θα παραδώσει τα σκήπτρα στον Ζορντάν Μπαρντελά.

Η έφεση για την υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα εκδικαστεί στις 13 Ιανουαρίου.

«Δεδομένου ότι το εφετείο πιθανότατα θα εκδώσει την απόφασή του τον Σεπτέμβριο, δεν πρόκειται να το αφήσω να παρατείνεται. Αν μου απαγορευτεί να θέσω υποψηφιότητα, αλλά το ανώτατο δικαστήριο αποφανθεί υπέρ μου τρεις ή τέσσερις μήνες αργότερα, θα είναι πολύ αργά για να διεξαγάγω μια σωστή προεδρική εκστρατεία», είπε η Λεπέν.

Δημοσκόπηση της εταιρείας Elabe, που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, έδειξε ότι τόσο η Λεπέν όσο και ο Μπαρντελά προηγούνται με διψήφια διαφορά έναντι των πλησιέστερων αντιπάλων τους στις προθέσεις ψήφου για τον πρώτο γύρο.

Διαβάστε επίσης:

Κύπρος: Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Πάφο – Λέκκας: Θετική εξέλιξη ο μετασεισμός 4,5 βαθμών (videos)

«Ετοιμη για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία» δηλώνει η Ρωσία – Συνεχίζει την προέλασή της στα νοτιοανατολικά

Τραμπ για BBC: «Κατακρεούργησαν» την ομιλία μου, παραπλάνησαν το κοινό και το παραδέχθηκαν (video)