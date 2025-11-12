Τραμπ για BBC: «Κατακρεούργησαν» την ομιλία μου, παραπλάνησαν το κοινό και το παραδέχθηκαν (video)

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε χθες Τρίτη το βράδυ ότι έχει «υποχρέωση» να καταθέσει αγωγή εναντίον του BBC, διότι ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός όμιλος «παραπλάνησε το κοινό» παρουσιάζοντας μονταρισμένα αποσπάσματα της ομιλίας του σε οπαδούς του την 6η Ιανουαρίου 2021, πριν από την επίθεσή τους στο Καπιτώλιο.

«Πιστεύω ότι έπρεπε να το πράξω διότι (…) δεν μπορείς να επιτρέψεις στους ανθρώπους να το κάνουν αυτό», υπογράμμισε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News.

Όταν ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε αν θα προχωρήσει με την αγωγή, απάντησε: «υποθέτω ότι εχω υποχρέωση, ξέρετε, γιατί όχι, αφού παραπλάνησαν το κοινό και το παραδέχθηκαν».

«Όντως άλλαξαν την ομιλία μου της 6ης Ιανουαρίου, η οποία ήταν μια όμορφη ομιλία, που ήταν μια κατευναστική ομιλία και την έκαναν να μοιάζει ακραία. Και πραγματικά την άλλαξαν. Αυτό που έκαναν ήταν απίστευτο», τόνισε ο Τραμπ στην εκπομπή The Ingraham Angle.

To BBC «κατακρεούργησε» την ομιλία, «ήταν πολύ ανέντιμο», εκτίμησε επίσης.

Το BBC επικρίνεται για το ντοκιμαντέρ της ενημερωτικής εκπομπής Panorama – που μεταδόθηκε τον Οκτώβριο του 2024 λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ –, στην οποία παρουσιαζόταν ομιλία που εκφώνησε ο Ντόναλντ Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Το μοντάζ της ομιλίας δημιουργούσε την εντύπωση ότι ο τότε απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ προέτρεπε ευθέως τους οπαδούς του να επιδράμουν κατά του Κογκρέσου και «να πολεμήσουν σαν διάβολοι». Εκείνης της ομιλίας ακολούθησε η αδιανόητη μέχρι τότε επίθεση των υποστηρικτών του Τραμπ κατά του Καπιτωλίου.

Ολόκληρη η φράση του Τραμπ έλεγε: «Θα περπατήσουμε προς το Καπιτώλιο και θα ενθαρρύνουμε τους γενναίους γερουσιαστές και βουλευτές και βουλεύτριες στο Κογκρέσο». Τη φράση «να πολεμήσετε σαν διάβολοι» τη χρησιμοποίησε ο Ρεπουμπλικάνος αργότερα στην ίδια ομιλία.

Το BBC έλαβε την Κυριακή επιστολή από τους δικηγόρους του Τραμπ, με την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος ζητεί την «πλήρη και δίκαιη ανάκληση» του ντοκιμαντέρ, από το τηλεοπτικό δίκτυο να του ζητήσει συγνώμη και «να τον αποζημιώσει κατάλληλα για τη ζημιά που του προκάλεσε».

Σύμφωνα με την επιστολή, το BBC έχει διορία ως την Παρασκευή στις 12 τα μεσάνυκτα για να συμμορφωθεί με τα αιτήματα αυτά. Σε διαφορετική περίπτωση οι δικηγόροι του δισεκατομμυριούχου απείλησαν ότι θα καταθέσουν αγωγή για «ψευδείς και δυσφημιστικές δηλώσεις» και θα ζητήσουν αποζημίωση 1 δισεκ. δολαρίων.

Ο γενικός διευθυντής του BBC Τιμ Ντέιβι και η επικεφαλής ενημέρωσης του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού ομίλου Ντέμπορα Τέρνες παραιτήθηκαν την Κυριακή. Χθες Τρίτη ο Ντέιβι παραδέχθηκε ότι έγινε «σφάλμα» και ότι υπήρξε παραβίαση των συντακτικών κανόνων στο επίμαχο ντοκιμαντέρ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που βρίσκεται σε ανοικτό πόλεμο με τον Τύπο, έχει αυξήσει τις απειλές και τις προσφυγές εναντίον αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, κάποια από τα οποία έχουν δεχθεί να του καταβάλουν εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να τις αποσύρει.

