Βρετανικό Μουσείο: Οι Αιγύπτιοι ζητούν τη Στήλη της Ροζέτας 

Εκτός από το διαχρονικό αίτημα του επαναπατρισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα, το Βρετανικό Μουσείο δέχεται έντονες πιέσεις από την Αίγυπτο σχετικά με την επιστροφή της περίφημης Στήλης της Ροζέτας μετά τα πρόσφατα εγκαίνια του εντυπωσιακού Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου του Καΐρου.

Επί δεκαετίες οι Αιγύπτιοι ζητούσαν, κατά καιρούς, τον δανεισμό έστω του σπουδαίου αυτού αρχαιολογικού ευρήματος, της 114 εκ ύψους και 72εκ. πλάτους πέτρινης στήλης, που ανακαλύφθηκε το 1799, στην αιγυπτιακή πόλη Ροζέτα, από Γάλλους στρατιώτες του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, βρέθηκε στα χέρια του Βρετανών ως λάφυρο πολέμου για να ενσωματωθεί αμέσως μετά στις συλλογές του Βρετανικού Μουσείου.

Η σημαντικότητα της Στήλης της Ροζέτας έγκειται στο ότι, επί της ουσίας, αποκρυπτογραφούσε τα αρχαία αιγυπτιακά ιερογλυφικά, τα οποία είχαν χαθεί για σχεδόν 1400 χρόνια και η μετάφρασή του κειμένου που φιλοξενούσε σε τρεις γλώσσες – αρχαία ιερογλυφικά, δημοτική αιγυπτιακή γραφή και αρχαία ελληνικά – σηματοδότησε τη γέννηση της σύγχρονης αιγυπτιολογίας.

Στα πρώτα αιτήματά της περί δανεισμού, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Αίγυπτος λάμβανε από το Βρετανικό Μουσείο, την ίδια ακριβώς απάντηση που έδινε και στο ανάλογο αίτημα της Ελλάδας πριν την κατασκευή του Μουσείου της Ακρόπολης, ότι δηλαδή, δεν υπήρχε κατάλληλος χώρος ώστε να φιλοξενηθεί με ασφάλεια ο αρχαιολογικός θησαυρός.

