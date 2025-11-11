Προκλητική επιστολή από το ψευδοκράτος στον ΟΗΕ: Καταγγέλλει παραβιάσεις του «εναέριου χώρου του» από ελληνικά και κυπριακά αεροσκάφη

Σε μια προκλητική κίνηση προχώρησε το ψευδοκράτος, το οποίο απέστειλε επιστολή προς τον ΟΗΕ, μέσω της Τουρκικής Μόνιμης Αντιπροσωπείας, με την οποία καταγγέλλει την παραβίαση του «εναέριου χώρου» του και των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή «ευθύνης» του, από το κυβερνητικό αεροσκάφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και μεταγωγικά αεροσκάφη της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Στη σχετική επιστολή που ήρθε ως απάντηση σε πρόσφατες αναφορές της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στον διεθνή οργανισμό για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων της Κύπρου γίνονται πάλι αναφορές σε «δύο κράτη», όπως επιτάσσει η γραμμή που τηρεί η Τουρκία.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του ψευδοκράτους ισχυρίζεται ότι η Λευκωσία «για ακόμη μία φορά διαστρεβλώνει την πραγματικότητα που αφορά το νησί, δηλαδή την ύπαρξη δύο ξεχωριστών κυρίαρχων κρατών στην Κύπρο».

Το ψευδοκράτος επιχειρεί να κατοχυρώσει και να νομιμοποιήσει το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου

Πρόκειται για ακόμη μία προσπάθεια του ψευδοκράτους, με την καθοδήγηση της Άγκυρας, προκειμένου να προβάλλει στη διεθνή κοινότητα και στον ΟΗΕ την υποτιθέμενη ύπαρξη «δύο κρατών» στην Κύπρο, τα οποία έχουν δύο διαφορετικούς εναέριους χώρους και περιοχές ευθύνης για έλεγχο πτήσεων.

Επίσης, το ψευδοκράτος, με την επιστολή αυτή, επιχειρεί να κατοχυρώσει και να νομιμοποιήσει το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου («Ερκάν»), στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για αποδοχή του όρου που θέτει η τουρκοκυπριακή πλευρά, ώστε να επιτραπούν απευθείας πτήσεις προς τα κατεχόμενα.

