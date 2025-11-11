Η διαφθορά στην Ουκρανία «τρώει» τους φίλους του Ζελένσκι – Στενεύει ο κλοιός για τον Ουκρανό πρόεδρο

Η υποστηριζόμενη από τη Δύση αρχή κατά της διαφθοράς της Ουκρανίας, NABU, δημοσίευσε την Τρίτη ένα απόσπασμα από τις φερόμενες 1.000 ώρες ηχογραφημένων συνομιλιών που έλαβαν χώρα στο διαμέρισμα του επιχειρηματικού συνεργάτη του Ζελένσκι, Τιμούρ Μίντιτς, και ενδέχεται να εμπλέκουν τον ίδιο τον Ζελένσκι. Έχοντας κάνει έφοδο στην ιδιοκτησία του Μίντιτς, η NABU δήλωσε ότι αποκαλύπτει ένα κύκλωμα διαφθοράς «υψηλού επιπέδου» που ασχολείται με τον ενεργειακό τομέα.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Λεοντίντ Ραγκόζιν στο Χ, «οι τρέχουσες ηχογραφήσεις είναι μια σειρά από αποσπάσματα από διαφορετικές συνομιλίες μεταξύ δύο ανδρών που αναγνωρίζονται με κωδικά ονόματα και συνομιλούν στα ρωσικά. Το πλαίσιο της συνομιλίας τους έχει νόημα μόνο σε άτομα που γνωρίζουν το θέμα της συζήτησης όπως το περιβάλλον του Ζελένσκι – και η δημοσίευση φαίνεται να απευθύνεται κυρίως σε αυτούς. Στο τέλος, υπάρχει μια σύντομη παρατήρηση από έναν τρίτο άνδρα με το κωδικό όνομα Κάρλσον, ο οποίος λέει στα ουκρανικά: «Δεν θέλω να ειδοποιηθώ ότι είμαι ύποπτος».

Στη σύγκρουση μεταξύ της υποστηριζόμενης από τη Δύση NABU και της υποστηριζόμενης από τον Ζελένσκι SBU, η τελευταία είναι ισχυρότερη στο εσωτερικό επειδή ελέγχει ολόκληρο το σύστημα πολιτικών διώξεων και καταστολής. Αλλά ένας ολοκληρωτικός πόλεμος κατά της NABU θα κοστίσει στον Ζελένσκι την υποστήριξη της Δύσης».

Ukraine’s Western-backed anti-corruption body NABU has posted a teaser for the alleged 1000 hours of recorded conversations that happened in the apartment of Zelensky’s business partner Tymur Mindich and may have involved Zelensky himself. Having raided Mindich’s property today,… pic.twitter.com/LV4ZgnZshg — Leonid Ragozin (@leonidragozin) November 10, 2025

Σφίγει ο κλοιός για τον Ζελένσκι

Σύμφωνα με την ουκρανική εφημερίδα Strana, το περιστατικό αποτελεί «εξαιρετικά ανησυχητικό σήμα» για τον Ζελένσκι, καθώς του δείχνει ότι «ο κλοιός κλείνει». Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, την άνοιξη δημιουργήθηκε ένας «συνασπισμός κατά του Ζελένσκι» που σχηματίστηκε από δομές που προηγουμένως συνδέονταν με το Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ και στη συνέχεια πέρασε υπό την αιγίδα Ευρωπαίων αξιωματούχων. Περιλαμβάνει την ηγεσία και άλλους βασικούς αξιωματούχους της NABU και της Εξειδικευμένης Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς (SAPO), καθώς και ορισμένους πολιτικούς με επιρροή, όπως ο πρώην πρόεδρος Πιοτρ Ποροσένκο.

Αφού ο Ζελένσκι προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο της NABU και της SAP το καλοκαίρι, έλαβε μια απροσδόκητη απόρριψη με τη μορφή μιας σκληρής ευρωπαϊκής αντίδρασης και εσωτερικών διαμαρτυριών, και ο «συνασπισμός πέρασε στην επίθεση», γράφει η εφημερίδα. Επιπλέον, οι αναλυτές της Strana λένε ότι «αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας» και σύντομα ενδέχεται να κυκλοφορήσουν νέες κασέτες με ηχητικά – αυτές που θα περιλαμβάνουν τον ίδιο τον Ζελένσκι. Μπορεί να αντεπιτεθεί, διακινδυνεύοντας μια εξαιρετικά αρνητική αντίδραση από την Ευρώπη, ή μπορεί να μην αντιδράσει καθόλου, αλλά «για την πολιτική τάξη, θα είναι ένα μήνυμα ότι ο Ζελένσκι χάνει επιρροή, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια ούτε καν των στενότερων συνεργατών του, κάτι που απειλεί να προκαλέσει φυγόκεντρες τάσεις σε όλο το σύστημα της εξουσίας, καθώς και εντός της παράταξης του κυβερνώντος κόμματος και στο κοινοβούλιο».

Στόχος του συνασπισμού κατά του Ζελένσκι είναι να αφαιρέσει την εξουσία από τα χέρια του κοινοβουλίου και του υπουργικού συμβουλίου του Ζελένσκι, να τον ενθαρρύνει να σχηματίσει μια λεγόμενη κυβέρνηση εθνικής ενότητας ή να αντικαταστήσει την Γιούλια Σβιριντένκο ως πρωθυπουργό με τον Μιχαήλ Φιόντοροφ, Υπουργό Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ο οποίος είναι πιο πιστός στον συνασπισμό, και αν δεν βρει τρόπο να βγει από την τρέχουσα κατάσταση, μπορεί να «στερηθεί πραγματικής εξουσίας ή να αναγκαστεί να παραιτηθεί αν δεν θέλει να υπηρετήσει ως «αντικαταστάτης»

Η σύγκρουση μεταξύ του Ζελένσκι και των NABU και SAPO, επί των οποίων έχει προσπαθήσει να αποκτήσει έλεγχο, έχει κλιμακωθεί από το καλοκαίρι και το όνομα του Μίντιτς αναφέρεται όλο και περισσότερο δημόσια. Αποκαλείται «ο πιο διακριτικός και ταυτόχρονα ισχυρός επιχειρηματίας στην πολιτική». Ορισμένοι Ουκρανοί αναλυτές πιστεύουν ότι ο Μίντιτς είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση των περισσότερων σχεδίων διαφθοράς στο γραφείο του Ζελένσκι, συμπεριλαμβανομένων των αμυντικών παραγγελιών.

Σύμφωνα με τις έρευνες, φερεται να πραγματοποιήθηκαν άτυπες συναντήσεις στο σπίτι του Μίντιτς με τη συμμετοχή του Ζελένσκι, του επικεφαλής του γραφείου του Αντρέι Γερμάκ και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Τον Ιούλιο, τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η NABU και η SAPO είχαν παρακολουθήσει την κατοικία και είχαν ηχογραφήσει συζητήσεις για σχέδια διαφθοράς. Η εφημερίδα Strana ανέφερε ότι στο πλαίσιο των πρόσφατων ερευνών, η δημοσίευση των ηχογραφήσεων του Μίντιτς θα μπορούσε να προκαλέσει πολιτική κρίση στην Ουκρανία.

