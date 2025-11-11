Βενεζουέλα: «Μαζική ανάπτυξη» του στρατού σε όλη τη χώρα ενόψει της άφιξης του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Gerald Ford στην Καραϊβική

Ο στρατός της Βενεζουέλας ανακοίνωσε σήμερα τη «μαζική» ανάπτυξή του σε όλη τη χώρα, ως απάντηση στον «ιμπεριαλισμό» των ΗΠΑ, ενόψει και της άφιξης στην Καραϊβική ενός αμερικανικού αεροπλανοφόρου, στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον των διακινητών ναρκωτικών.

Από τον Αύγουστο, η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει στην Καραϊβική ισχυρές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και έξι πολεμικά πλοία, επισήμως για να καταπολεμήσουν τη διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ. Σε είκοσι αεροπορικά πλήγματα εναντίον πλεούμενων που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, μετέφεραν ναρκωτικά, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 76 άνθρωποι.

Το Καράκας θεωρεί αυτήν την επιχείρηση πρόσχημα, καθώς ο πραγματικός στόχος είναι η ανατροπή του Βενεζουελάνου προέδρου Νικολάς Μαδούρο και η αρπαγή των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας. Ο Μαδούρο, που έχει ζητήσει πολλές φορές την έναρξη διαλόγου, δηλώνει παράλληλα έτοιμος να αμυνθεί και οργανώνει συνεχώς στρατιωτικές ασκήσεις.

Η σημερινή ανακοίνωση του υπουργού Άμυνας και επικεφαλής του στρατού Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπες κάνει λόγο για «μαζική ανάπτυξη χερσαίων, αεροπορικών, ναυτικών, ποτάμιων μέσω και πυραύλων, οπλικών συστημάτων, στρατιωτικών μονάδων και της μπολιβαριανής πολιτοφυλακής». Σε αυτό το τελευταίο σώμα μετέχουν πολίτες και απόστρατοι που αναλαμβάνουν να ενισχύουν στον στρατό ή την αστυνομία.

Η δημόσια τηλεόραση VTV μετέδωσε ομιλίες ανώτατων αξιωματικών από διάφορες Πολιτείες της χώρας, συνοδεύοντας το ρεπορτάζ με πλάνα από στρατιωτικές ασκήσεις.

Τη Δευτέρα ο Μαδούρο διαβεβαίωσε ότι η χώρα του διαθέτει «τη δύναμη και τη θέληση» να απαντήσει στις ΗΠΑ: «Εάν ο ιμπεριαλισμός ερχόταν να επιφέρει ένα πλήγμα να και προκαλέσει ζημιές, θα κηρυσσόταν επιστράτευση όλου του βενεζουελάνικου λαού», είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ενέκρινε μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα, έχει δώσει αντικρουόμενες ενδείξεις για τη στρατηγική του, κάνοντας λόγο για πλήγματα στο έδαφος της χώρας και αποκλείοντας ταυτόχρονα την ιδέα ενός πολέμου.

Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, απέπλευσε από τη βάση Ρότα της Ισπανίας με προορισμό την Καραϊβική, σε απόσταση μερικών εκατοντάδων χιλιομέτρων από τα παράλια της Βενεζουέλας.

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, χαρακτήρισε «απαράδεκτα» τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον πλοιαρίων στην Καραϊβική. «Με αυτόν τον τρόπο, γενικότερα, δρουν οι χώρες που δεν σέβονται τον νόμο και εκείνες που θεωρούν ότι είναι υπεράνω των νόμων» είπε ο Λαβρόφ σε δηλώσεις του προς τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

