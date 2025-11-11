Τουλάχιστον 20 άτομα στο τουρκικό C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία – Τα συλλυπητήρια Ερντογάν, βίντεο από τη στιγμή της πτώσης

Είκοσι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των μελών του πληρώματος, επέβαιναν στο τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 που συνετρίβη σήμερα στη Γεωργία, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, σε νεότερη ενημέρωση για το αεροπορικό δυστύχημα.

Το μεταγωγικό εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία.

«Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη» στην ανατολική Γεωργία, όπου το αεροσκάφος συνετρίβη κατά την επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν στην Τουρκία, τόνισε το υπουργείο. Δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με επιβάτες άλλων εθνικοτήτων ενδεχομένως ή τα αιτία της συντριβής.

⚡️ 🇹🇷🇬🇪 A Turkish military aircraft is believed to have crashed near the Georgia-Azerbaijan border.

Georgian media report the incident and have published video footage of the crash. No official confirmation yet.#Georgia #Turkey #Azerbaijan #MilitaryAviation #Beztor #БезТормозов pic.twitter.com/L3f04dPE9d — No Brakes (Bez Tormozov) (@beztor_az) November 11, 2025

Το υπουργείο ζήτησε από τα μμε «να μην δημοσιεύσουν καμία εικόνα» από τη συντριβή.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα τα θύματα από το αεροπορικό δυστύχημα να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους «μάρτυρές μας» που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Turkish Air Force C-130 military transport aircraft, departed from Azerbaijan, has crashed in Georgia just now! pic.twitter.com/EBjhC9eMNL — Chauhan (@Platypuss_10) November 11, 2025

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά δήλωσε με ανάρτηση στο X ότι συνομίλησε με τον Γεωργιανό ομόλογό του, Γκέλα Γκελάντζε, ο οποίος βρίσκεται καθ’ οδόν προς το σημείο της συντριβής.

Gürcistan'da düşen C-130 askerî kargo uçağımızın enkazına ait görüntüler pic.twitter.com/ExbnZZuqTz November 11, 2025

Το γεωργιανό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η συντριβή του αεροσκάφους σημειώθηκε στην περιοχή Σιγκνάχι της ανατολικής Γεωργίας, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Turkey’s defense ministry says a Turkish military cargo C-130 plane crashed near the Azerbaijan-Georgia border. The ministry said on X that the C-130 plane had taken off from Azerbaijan and was on its way back to Turkey.#Turkey pic.twitter.com/iWof6W63qn — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 11, 2025

«Έχει ξεκινήσει έρευνα», πρόσθεσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, υποσχόμενο ότι θα παράσχει αργότερα «λεπτομερείς πληροφορίες για το περιστατικό».

Gürcistan’da düşen C-130 uçak kazasını derin bir

üzüntüyle öğrendim.. Uçağın içindeki mürettebata

yardım et Allah'ım 🤲🏻 pic.twitter.com/tW10JcVZ3y — Melek Boztepe (@MelekBoztepem) November 11, 2025

Azerbaycan'dan dönen C-130 askeri kargo uçağı Gürcistan'da vurulmuş.

Uçağımızın düşü anında iki tarafından da dumanlar çıkıyor ve vurulmuş gibi bir şekli var pek net olmasada.

Rusya'nın vurduğuna dair iddialar var. pic.twitter.com/ADCpmunbN9 — Yusuf Alak (@Yusufalakk) November 11, 2025

