«Αυτό το ζώο μου χάρισε τη ζωή» – Βιολόγος περιγράφει πώς τον άρπαξε καρχαρίας 3 μέτρων αλλά τον άφησε να φύγει

Ο Μαουρίσιο Χόγιος θυμάται ακόμα την πίεση που ασκούσαν στο κρανίο του τα σαγόνια ενός θηλυκού καρχαρία των Γκαλαπάγκος, μήκους άνω των 3 μέτρων.

Το ζώο όρμησε πάνω του με εκπληκτική ταχύτητα, δίνοντάς του μόλις τον χρόνο να σκύψει το κεφάλι του σε μια ύστατη προσπάθεια να προστατεύσει τη σφαγίτιδα φλέβα του.

«Όταν έκλεισε το σαγόνι του, ένιωσα την πίεση του δαγκώματος και μετά, μετά από αυτό που νομίζω ότι ήταν ένα δευτερόλεπτο, το άνοιξε ξανά και με άφησε να φύγω», δήλωσε ο Χόγιος στο BBC Mundo από το σπίτι του στη Μπάχα Καλιφόρνια του Μεξικού, λίγο περισσότερο από έναν μήνα αφότου επέζησε από το περιστατικό.

Ο Χόγιος, θαλάσσιος βιολόγος με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στη μελέτη των καρχαριών στο φυσικό τους περιβάλλον, βρισκόταν σε ερευνητικό ταξίδι στην Κόστα Ρίκα όταν δέχτηκε επίθεση από τον καρχαρία τον Σεπτέμβριο.

Λιγότερο από δύο μήνες αργότερα, και έχοντας ακόμα τα σημάδια από την επίθεση στο πρόσωπό του, περιγράφει την ανάρρωσή του ως «απίστευτη» – και λέει ότι ελπίζει ακόμη και να συναντήσει ξανά τον καρχαρία.

Για τον Χόγιος, αυτό που του συνέβη εκείνη την ημέρα στα νερά των νησιών Κόκος είναι το αποτέλεσμα της φυσιολογικής συμπεριφοράς των ζώων όταν βρίσκονται αντιμέτωπα με κάτι που αντιλαμβάνονται ως απειλή.

«Σε αυτή την περίπτωση, αυτό το δάγκωμα ήταν σαν ενός σκύλου», λέει.

«Έχετε δει ποτέ πώς τα σκυλιά, όταν ένα άλλο σκυλί πλησιάζει πολύ κοντά, πετάνε ένα γρήγορο δάγκωμα; Δεν το βλάπτει, αλλά ηρεμεί το άλλο σκυλί».

Ο Χόγιος – ο οποίος μαζί με τους συναδέλφους του τοποθετεί ακουστικές ετικέτες σε καρχαρίες για να τους βοηθήσει να εντοπίσουν τους τόπους ζευγαρώματος και αναπαραγωγής τους στο πλαίσιο της δουλειάς του – ειδοποιήθηκε για την παρουσία του καρχαρία στο νερό από τουρίστες.

Βρισκόταν σε βάθος 40 μέτρων και ο Χόγιος είπε στον καπετάνιο του σκάφους στο οποίο επέβαινε ότι θα ήταν εκεί «για το πολύ πέντε λεπτά».

Στη συνέχεια μπήκε στο νερό και ξεκίνησε την αργή του κατάβαση.

Ο Χόγιος θυμάται τη συνάντησή του με τον καρχαρία: «Αυτό το γιγάντιο θηλυκό, με μήκος μεταξύ 3 και 3,5 μέτρων, κολύμπησε και κατευθύνθηκε προς τον πυθμένα, και εγώ τοποθετήθηκα για να την ταγκάρω στη βάση του ραχιαίου πτερυγίου της».

Αλλά ο Χόγιος, ο οποίος έχει κάνει το ίδιο σε πολλά είδη καρχαριών στην δεκαετή καριέρα του, λέει ότι αυτό το ζώο αντέδρασε διαφορετικά από τα άλλα.

«Προφανώς η άκρη – η μεταλλική άκρη που είναι προσαρτημένη στο καλώδιο που κρέμεται από τον ανιχνευτή – μπαίνει μέσα, και σε αντίθεση με τους άλλους καρχαρίες που έχω ταγκάρει και φεύγουν αμέσως, γύρισε και με κοίταξε», θυμάται.

«Είδα το μικρό της ματάκι να με κοιτάζει, και την είδα πολύ ήρεμα να γυρίζει».

Ο Χόγιος λέει ότι κοίταζε τον καρχαρία επίμονα καθώς κολυμπούσε μακριά – αλλά ξαφνικά, από το πουθενά, όρμησε πάνω του.

«Χαμήλωσα το κεφάλι μου και αυτό που ένιωσα ήταν η κάτω γνάθος του να σκάβει στο μάγουλό μου και η άνω γνάθος του στο κεφάλι μου. Ήμουν εκεί, φαντάζομαι για ένα δευτερόλεπτο, όχι περισσότερο, μέσα στο σαγόνι του, και μετά απλώς το άνοιξε ξανά».

«Όταν το έκλεισε, ένιωσα την πίεση του δαγκώματος, και μετά απλώς με άφησε», είπε.

Τα 29 οδοντωτά δόντια του καρχαρία των Γκαλαπάγκος όχι μόνο άφησαν τον Χόγιος με βαθιές πληγές στο πρόσωπο και το κεφάλι του, αλλά έκοψαν και τη γραμμή οξυγόνου της συσκευής κατάδυσης.

Είχε επιβιώσει από την επίθεση του καρχαρία, αλλά εξακολουθούσε να βρίσκεται σε θανάσιμο κίνδυνο.

Επιπλέον, ένα από τα δόντια είχε σκίσει τα μάγουλά του και το αιματηρό νερό θόλωνε περαιτέρω την ήδη περιορισμένη ορατότητά του.

«Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν έβγαινε αέρας από τον εύκαμπτο σωλήνα, άρπαξα έναν δεύτερο που έχουμε, τον οποίο ονομάζουμε χταπόδι, που χρησιμοποιείται για να δίνει αέρα σε κάποιον άλλον αν τον χρειάζεται», λέει στο BBC.

«Αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι ο ρυθμιστής δεν λειτουργούσε και φυσούσε αέρα αντί να τον ρυθμίζει, οπότε έπρεπε να θυμηθώ την εκπαίδευσή μου και να αρχίσω να τον ρυθμίζω με τα χείλη μου».

Αιμορραγώντας, τυφλωμένος και με τον αέρα να φεύγει, ο Χόγιος υπολόγισε ότι είχε λιγότερο από ένα λεπτό για να φτάσει στην επιφάνεια.

«Εφόσον δεν μπορούσα να δω τίποτα, αυτό που έκανα ήταν να ψάξω για το φως που ήξερα ότι ήταν η επιφάνεια. Άρχισα να κολυμπάω προς τα πάνω, με πολύ συντονισμένο τρόπο, επειδή ήθελα να αποφύγω τις ακανόνιστες κινήσεις που θα προσέλκυαν τον καρχαρία».

Αφού ο Χόγιος έφτασε στην επιφάνεια, ένας νεαρός τον τράβηξε στο σκάφος και όταν ο καπετάνιος είδε την κατάστασή του, κάλεσε τον σταθμό δασοφυλάκων του πάρκου για να αναφέρει το περιστατικό.

Ο Χόγιος εξήγησε ότι δεν ένιωσε τον πόνο των τραυμάτων του παρά πολύ αργότερα.

«Προφανώς, είχα αδρεναλίνη στον οργανισμό μου, αλλά το δάγκωμα δεν πόνεσε τόσο πολύ. Αυτό που πόνεσε περισσότερο ήταν η πρόσκρουση: όταν ο καρχαρίας με δάγκωσε – ένα ζώο μήκους 3 μέτρων και με αυτή την ταχύτητα – ήταν σαν να με χτύπησε αυτοκίνητο. Στην πραγματικότητα, κατέληξα με μια τεράστια μελανιά σε όλο το σαγόνι μου. Νόμιζα ότι ήταν σπασμένο».

Όταν έδεσαν το σκάφος, μια ομάδα παραϊατρικών ήταν έτοιμη να του παράσχει επείγουσα περίθαλψη.

Ο Χόγιος ήταν τυχερός: εκτός από το ότι επέζησε από την επίθεση και την επακόλουθη ανάβαση, καμία από τις πληγές του δεν μολύνθηκε και η διαδικασία επούλωσης πήρε λιγότερο χρόνο από όσο θα μπορούσε να φανταστεί κανείς.

«Οι γιατροί μου είπαν ότι ήταν καταπληκτικό: η επίθεση συνέβη στις 27 [Σεπτέμβριος], είχα ένα ταξίδι 34 ωρών, πραγματοποίησαν χειρουργική επέμβαση [αφαίρεση κατεστραμμένου ιστού] και δύο ημέρες αργότερα αξιολογούσαν ήδη αν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν επανορθωτική χειρουργική επέμβαση».

Θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα για τον Χόγιος. Σύμφωνα με τους γιατρούς, ένας νεαρός άνδρας που επέζησε από επίθεση καρχαρία στα Γκαλαπάγκος στην ίδια περιοχή το 2017 έπρεπε να παραμείνει σε υπερβαρικό θάλαμο για σχεδόν ένα μήνα επειδή τα τραύματά του δεν επουλώνονταν σωστά.

«Μου είπαν ότι η ανάρρωσή μου ήταν απίστευτη. Μετά την επέμβαση, οι γιατροί ομολόγησαν πόσο ανησυχούσαν για κάποια λοίμωξη, επειδή επειδή βρισκόταν στο πρόσωπό μου, ήταν μια άμεση διαδρομή προς τον εγκέφαλο».

Χαμογελώντας πλατιά, ο Χόγιος προσθέτει ότι ήδη σχεδιάζει να επιστρέψει στο νερό και έχει κλείσει μια καταδυτική εκδρομή για τις 14 Νοεμβρίου.

Και λέει ότι αφού επέζησε από μια επίθεση αυτού του μεγέθους, σέβεται ακόμη περισσότερο τα ζώα που μελετά.

«Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι οι ωκεανοί θα ήταν καλύτεροι χωρίς καρχαρίες, αλλά στην πραγματικότητα το λένε αυτό επειδή δεν καταλαβαίνουν τον κρίσιμο ρόλο που παίζουν οι καρχαρίες στη διατήρηση της ευαίσθητης ισορροπίας τους».

Δείχνοντας τη μεγάλη ουλή στο μάγουλό του, λέει: «Αυτή είναι η απόδειξη ότι αυτό το θηλυκό μου χάρισε τη ζωή. Δεν μπορώ να το θέσω αλλιώς. Και αυτό θα μου επιτρέψει να συνεχίσω να μιλάω καλά για τους καρχαρίες και να υποστηρίζω τη διατήρησή τους στο μέλλον».

Εν τω μεταξύ, ο καρχαρίας των Γκαλαπάγκος που είχε τον Χόγιος στα σαγόνια του συνεχίζει τη φυσική του ζωή στα βάθη και ο βιολόγος ελπίζει να τον ξαναδεί. Και αφού κατάφερε να τον σημαδέψει πριν του επιτεθεί, αυτή η πιθανότητα υπάρχει.

«Τον Ιανουάριο θα πάω στο Νησί Κόκος, έχουμε ένα ταξίδι από τις 20 έως τις 27. Και προφανώς θα πάω στη Ρόκα Σούσια [όπου έγινε η επίθεση], θα βουτήξω εκεί κάτω», λέει απτόητος.

