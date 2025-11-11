Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τη δημιουργία υπηρεσίας πληροφοριών με επικεφαλής την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ειδικής μονάδας πληροφοριών για την ενίσχυση της ασφάλειας εν μέσω γεωπολιτικών δυσκολιών, δήλωσε εκπρόσωπος της ΕΕ την Τρίτη, προσθέτοντας ότι η πρωτοβουλία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

«Βρισκόμαστε σε ένα απαιτητικό γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον και η Επιτροπή, εξαιτίας αυτού, εξετάζει πώς να ενισχύσει τις ικανότητές της σε θέματα ασφάλειας και πληροφοριών», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Νωρίτερα, οι Financial Times ανέφεραν ότι η Επιτροπή ξεκίνησε τη σύσταση ενός νέου φορέα πληροφοριών υπό την Πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μια προσπάθεια βελτίωσης της χρήσης των πληροφοριών που συλλέγονται από τις εθνικές υπηρεσίες κατασκοπείας.

Η μονάδα, που θα συσταθεί εντός της Γενικής Γραμματείας της επιτροπής, σχεδιάζει να προσλάβει αξιωματούχους από όλη την κοινότητα πληροφοριών της ΕΕ και να συγκεντρώσει πληροφορίες για κοινούς σκοπούς, ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη τέσσερα άτομα που ενημερώθηκαν για τα σχέδια.

