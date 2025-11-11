search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 18:14
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2025 15:50

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τη δημιουργία υπηρεσίας πληροφοριών με επικεφαλής την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

11.11.2025 15:50
ursula von der leyen

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ειδικής μονάδας πληροφοριών για την ενίσχυση της ασφάλειας εν μέσω γεωπολιτικών δυσκολιών, δήλωσε εκπρόσωπος της ΕΕ την Τρίτη, προσθέτοντας ότι η πρωτοβουλία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

«Βρισκόμαστε σε ένα απαιτητικό γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον και η Επιτροπή, εξαιτίας αυτού, εξετάζει πώς να ενισχύσει τις ικανότητές της σε θέματα ασφάλειας και πληροφοριών», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Νωρίτερα, οι Financial Times ανέφεραν ότι η Επιτροπή ξεκίνησε τη σύσταση ενός νέου φορέα πληροφοριών υπό την Πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μια προσπάθεια βελτίωσης της χρήσης των πληροφοριών που συλλέγονται από τις εθνικές υπηρεσίες κατασκοπείας.

Η μονάδα, που θα συσταθεί εντός της Γενικής Γραμματείας της επιτροπής, σχεδιάζει να προσλάβει αξιωματούχους από όλη την κοινότητα πληροφοριών της ΕΕ και να συγκεντρώσει πληροφορίες για κοινούς σκοπούς, ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη τέσσερα άτομα που ενημερώθηκαν για τα σχέδια.

Διαβάστε επίσης:

Ρωσικές δυνάμεις εισβάλουν σε στυλ «Mad Max» στην κατεστραμμένη ουκρανική πόλη Ποκρόφσκ (Video)

Τουρκία: Στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 συνετρίβη στη Γεωργία (video)

Τουρκία: Εισαγγελέας ζητά ποινή φυλάκισης… 2.352 ετών στον Ιμάμογλου για διαφθορά – Θέλουν να κλείσει το CHP

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
byd_1111_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BYD στοχεύει να πουλήσει έως και 1,6 εκατομμύρια οχήματα στο εξωτερικό το 2026

tsipras-254345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας αφηγείται στο podcast: Δεν έγραψα την Ιθάκη για να την αξιοποιήσω πολιτικά στον παρόντα χρόνο, αλλά δεν γράφω ως συνταξιούχος

ursula von der leyen _zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Βυθίζεται» στη διαφθορά η Ουκρανία: Φίλος και πρώην συνεργάτης του Ζελένσκι διέφυγε με πτήση λίγο πριν την έφοδο στο σπίτι του για μίζες εκατομμυρίων

kimberly
ΕΛΛΑΔΑ

«Πρέσβης ή πρέσβειρα» ; Τελικά πώς πρέπει να αποκαλούμε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

imamoglou-345
ΚΟΣΜΟΣ

Διώκεται για 142 αδικήματα ο Ιμάμογλου – Η τουρκική δικαιοσύνη δημοσίευσε τη δομή της «κερδοσκοπικής εγκληματικής οργάνωσης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 18:08
byd_1111_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BYD στοχεύει να πουλήσει έως και 1,6 εκατομμύρια οχήματα στο εξωτερικό το 2026

tsipras-254345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας αφηγείται στο podcast: Δεν έγραψα την Ιθάκη για να την αξιοποιήσω πολιτικά στον παρόντα χρόνο, αλλά δεν γράφω ως συνταξιούχος

ursula von der leyen _zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Βυθίζεται» στη διαφθορά η Ουκρανία: Φίλος και πρώην συνεργάτης του Ζελένσκι διέφυγε με πτήση λίγο πριν την έφοδο στο σπίτι του για μίζες εκατομμυρίων

1 / 3