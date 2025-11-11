search
11.11.2025 14:49

Τουρκία: Εισαγγελέας ζητά ποινή φυλάκισης… 2.352 ετών στον Ιμάμογλου για διαφθορά – Θέλουν να κλείσει το CHP

11.11.2025 14:49
imamoglou-new

Εισαγγελέας στη Τουρκία ζήτησε ποινή φυλάκισης άνω των… 2.000 ετών για τον Εκρέμ Ιμάμογλου για την υπόθεση διαφθοράς για την οποία κατηγορείται.

Το κατηγορητήριο, που είναι περίπου 4.000 σελίδες και παρουσίασε ο Γενικός Εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης, κατηγορεί τον Ιμάμογλου και 401 άλλους για συμμετοχή σε δίκτυο διαφθοράς που φέρεται να προκάλεσε ζημιές ύψους 160 δισεκατομμυρίων λιρών (3,81 δισεκατομμύρια δολάρια) στο κράτος σε διάστημα 10 ετών. 

Ο εισαγγελέας θεωρεί τον Εκρέμ Ιμάμογλου ηγέτη εγκληματικής οργάνωσης και ζητεί ποινή φυλάκισης από 828 έτη έως… 2.352 έτη.

Παράλληλα, Τούρκοι εισαγγελείς καταθέτουν αγωγή στο ανώτερο δικαστήριο για να κλείσουν το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης CHP, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

