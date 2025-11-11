Τελεσίγραφο Ουάσινγκτον στην Άγκυρα: Σταματήστε να αγοράζετε ρωσική ενέργεια

Τελεσιγραφικού χαρακτήρα πιέσεις ασκούν οι ΗΠΑ στην Τουρκία, προκειμένου να αποκοπεί από τη ρωσική ενέργεια, σε μια στιγμή που η Ουάσινγκτον απλώνει το δίκτυο του LNG της σε όλους τους συμμάχους της.

Τη γραμμή αυτή επανέλαβαν οι Τζέι Ντι Βανς και Μάρκο Ρούμπιο στον Χακάν Φιντάν, κατά τη χθεσινή τους συνάντηση. Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης «επισήμαναν το κάλεσμα του προέδρου Τραμπ προς όλους τους συμμάχους του NATO να σταματήσουν τις αγορές ρωσικής ενέργειας, ώστε να συνδράμουν στον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία».

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Τουρκία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας ρωσικού αργού πετρελαίου μετά την Κίνα και την Ινδία, ενώ εισάγει μεγάλες ποσότητες ρωσικού φυσικού αερίου. Η συνεργασία εκτείνεται και στο πεδίο της πυρηνικής ενέργειας, καθώς η υπό κατασκευή μονάδα στο Ακούγιου είναι αποτέλεσμα διακρατικής ρωσοτουρκικής συμφωνίας και βασίζεται σε ρωσική τεχνολογία.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά σε διάστημα μόλις δύο μηνών που η Ουάσιγκτον ασκεί δημόσια πίεση στην Άγκυρα να διακόψει τις εισαγωγές υδρογονανθράκων από τη Ρωσία, καθώς λειτουργεί ως κόμβος παράκαμψης κυρώσεων που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση της πολεμικής μηχανής της Μόσχας. Η πρώτη ήταν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα τέλη Σεπτεμβρίου, στον Λευκό Οίκο. «Το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει είναι να μην αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία», σημείωσε τότε ο Αμερικανός πρόεδρος.

