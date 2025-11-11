search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025
ΚΟΣΜΟΣ

11.11.2025 14:23

Τελεσίγραφο Ουάσινγκτον στην Άγκυρα: Σταματήστε να αγοράζετε ρωσική ενέργεια

11.11.2025 14:23
Τελεσιγραφικού χαρακτήρα πιέσεις ασκούν οι ΗΠΑ στην Τουρκία, προκειμένου να αποκοπεί από τη ρωσική ενέργεια, σε μια στιγμή που η Ουάσινγκτον απλώνει το δίκτυο του LNG της σε όλους τους συμμάχους της.

Τη γραμμή αυτή επανέλαβαν οι Τζέι Ντι Βανς και Μάρκο Ρούμπιο στον Χακάν Φιντάν, κατά τη χθεσινή τους συνάντηση. Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης «επισήμαναν το κάλεσμα του προέδρου Τραμπ προς όλους τους συμμάχους του NATO να σταματήσουν τις αγορές ρωσικής ενέργειας, ώστε να συνδράμουν στον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία».

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Τουρκία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας ρωσικού αργού πετρελαίου μετά την Κίνα και την Ινδία, ενώ εισάγει μεγάλες ποσότητες ρωσικού φυσικού αερίου. Η συνεργασία εκτείνεται και στο πεδίο της πυρηνικής ενέργειας, καθώς η υπό κατασκευή μονάδα στο Ακούγιου είναι αποτέλεσμα διακρατικής ρωσοτουρκικής συμφωνίας και βασίζεται σε ρωσική τεχνολογία.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά σε διάστημα μόλις δύο μηνών που η Ουάσιγκτον ασκεί δημόσια πίεση στην Άγκυρα να διακόψει τις εισαγωγές υδρογονανθράκων από τη Ρωσία, καθώς λειτουργεί ως κόμβος παράκαμψης κυρώσεων που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση της πολεμικής μηχανής της Μόσχας. Η πρώτη ήταν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα τέλη Σεπτεμβρίου, στον Λευκό Οίκο. «Το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει είναι να μην αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία», σημείωσε τότε ο Αμερικανός πρόεδρος.

perpipoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος εταιρείας βιντεοσκοπούσε πελάτισσες στις τουαλέτες

djokovic-akropoli
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λαχάνιασε ο Τζόκοβιτς για μία φωτογράφιση: «Οταν πας στις 16:52 και η Ακρόπολη κλείνει στις 17:00…» (video)

Theodorikakos
ADVERTORIAL

8o AIF (Ενότητα Ανάπτυξη & Επενδύσεις): Ξεκλειδώνοντας την Ελλάδα του 2030: Επενδύσεις, Ανταγωνιστικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία

aeroskafos-c-130
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 συνετρίβη στη Γεωργία (video)

mirodika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μυρωδικό βότανο που διώχνει το φούσκωμα και προστατεύει την καρδιά

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

