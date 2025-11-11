Τρόμος στη Γουατεμάλα: Εκτέλεση εργολάβου μέρα μεσημέρι στη μέση του δρόμου (Video, σκληρές εικόνες)

Εικόνες βγαλμένες από γκανγκστερική ταινία εκτυλίχθηκαν σε δρόμο της Γουατεμάλας, όταν εκτελεστές δολοφόνησαν 52χρονο εργολάβο και πρώην υποψήφιο δήμαρχο μέρα μεσημέρι κυριολεκτικά σε δημόσια θέα.

Θύμα είναι ο Χοσέ Ελίας Ραμίρεζ, στον οποίο οι πέντε εκτελεστές, μεταμφιεσμένοι σε εργάτες, έστησαν ενέδρα το πρωί της 8ης Νοεμβρίου. Κάμερα ασφαλείας τους κατέγραψε να αποβιβάζονται από αυτοκίνητο και να «γαζώνουν» κυριολεκτικά τον Ραμίρεζ και τη σύντροφό του, Άννα Μαρία Άντρες, με όπλα που θυμίζουν AK-47. Στη συνέχεια σκεπάζουν το πτώμα με μπουφάν και φεύγουν.

🚨🚨 Atención Guatemala.🚨🚨

Ojo a este detalle, que investigo Grok. @grok crees que estás armas que se ven en este video puedan pertener al ejército de Guatemala.

Dado el caso que haces dos semanas se robaron un arsenal es un comando del ejército de Guatemala.??? pic.twitter.com/V4HMmY5hNP — 🚨Noticiero-502gt🚨📰🇬🇹📢 (La Voz de la Noticia) (@Herman5818Pb) November 9, 2025

Ο Ραμίρεζ ήταν πολιτικός μηχανικός και επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης της εταιρείας Constructora D&D Ramírez y Hernández η οποία είχε συνάψει 497 συμβάσεις με διάφορους δήμους μεταξύ 2014 και 2025 ενώ το 2023 συμμετείχε στις εκλογές για δήμαρχος της πόλης Ελ Τεχάρ εκπροσωπώντας το κόμμα Cabal χωρίς, όμως, να καταφέρει να εκλεγεί.

Η αστυνομία εντόπισε το όχημα των εκτελεστών, το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο στις 22 Μαΐου 2025. Ωστόσο, οι δολοφόνοι παραμένουν ακόμα ασύλληπτοι.

Διαβάστε επίσης:

Ισημερινός: Μεταγωγή 300 κρατουμένων σε νέα φυλακή μετά τη σφαγή – Αδιανόητες δηλώσεις Νομπόα, «θα αρχίσουν την κλάψα»

Συναγερμός στην Ταϊβάν για τον τυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ – Απομακρύνθηκαν πάνω από 3.000 κάτοικοι

Νέες απειλές Νετανιάχου από την Κνέσετ: Ο πόλεμος με τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς δεν έχει τελειώσει