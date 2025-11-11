search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025
11.11.2025 09:26

Τρόμος στη Γουατεμάλα: Εκτέλεση εργολάβου μέρα μεσημέρι στη μέση του δρόμου (Video, σκληρές εικόνες)

11.11.2025 09:26
Εικόνες βγαλμένες από γκανγκστερική ταινία εκτυλίχθηκαν σε δρόμο της Γουατεμάλας, όταν εκτελεστές δολοφόνησαν 52χρονο εργολάβο και πρώην υποψήφιο δήμαρχο μέρα μεσημέρι κυριολεκτικά σε δημόσια θέα.

Θύμα είναι ο Χοσέ Ελίας Ραμίρεζ, στον οποίο οι πέντε εκτελεστές, μεταμφιεσμένοι σε εργάτες, έστησαν ενέδρα το πρωί της 8ης Νοεμβρίου. Κάμερα ασφαλείας τους κατέγραψε να αποβιβάζονται από αυτοκίνητο και να «γαζώνουν» κυριολεκτικά τον Ραμίρεζ και τη σύντροφό του, Άννα Μαρία Άντρες, με όπλα που θυμίζουν AK-47. Στη συνέχεια σκεπάζουν το πτώμα με μπουφάν και φεύγουν.

Ο Ραμίρεζ ήταν πολιτικός μηχανικός και επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης της εταιρείας Constructora D&D Ramírez y Hernández η οποία είχε συνάψει 497 συμβάσεις με διάφορους δήμους μεταξύ 2014 και 2025 ενώ το 2023 συμμετείχε στις εκλογές για δήμαρχος της πόλης Ελ Τεχάρ εκπροσωπώντας το κόμμα Cabal χωρίς, όμως, να καταφέρει να εκλεγεί.

Η αστυνομία εντόπισε το όχημα των εκτελεστών, το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο στις 22 Μαΐου 2025. Ωστόσο, οι δολοφόνοι παραμένουν ακόμα ασύλληπτοι.

