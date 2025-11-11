Συναγερμός στην Ταϊβάν για τον τυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ – Απομακρύνθηκαν πάνω από 3.000 κάτοικοι

Οι αρχές της Ταϊβάν δημοσιοποίησαν έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο και απομάκρυναν εσπευσμένα πάνω από 3.000 ανθρώπους από τα σπίτια τους, καθώς αναμένουν την έλευση του τυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ, που παρότι εξασθενημένος αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στην ανατολική ορεινή ακτή της νήσου.

Ο τυφώνας προβλέπεται να φθάσει πάνω από το έδαφος στη νοτιοδυτική ακτή της Ταϊβάν, κοντά στην πόλη Καοσιούνγκ, αύριο Τετάρτη. Το πέρασμα του ακραίου καιρικού φαινομένου από τις Φιλιππίνες, όταν χαρακτηριζόταν ακόμη πολύ ισχυρότερο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους.

Αναμένεται να διασχίσει το νότιο τμήμα της Ταϊβάν κινούμενος ξανά προς τον Ειρηνικό ωκεανό κατά μήκος των αραιοκατοικημένων κομητειών Ταϊτσούνγκ και Χουάλιεν.

Ο πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε προειδοποίησε μέσω Facebook τους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις σε ορεινές και σε παραθαλάσσιες περιοχές υψηλού κινδύνου.

Τον Σεπτέμβριο, 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Χουάλιεν εξαιτίας πλημμυρών που προκάλεσε προηγούμενος τυφώνας.

Η κυβέρνηση έδωσε εντολή να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους οι κάτοικοι της Γκουανγκφού, την οποία είχαν πλήξει οι πλημμύρες αυτές, ενώ σημείωσε πως συνολικά μετακινήθηκαν σε πιο ασφαλείς περιοχές 3.337 κάτοικοι από τέσσερις κομητείες και πόλεις.

Στη Χουάλιεν ανακοινώθηκε πως σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες δεν θα λειτουργήσουν σήμερα, όπως και στη γειτονική κομητεία Γιλάν.

