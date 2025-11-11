ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε νομοσχέδιο για τον τερματισμό του μεγαλύτερου shutdown στην ιστορία – Επόμενο βήμα η Βουλή

Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε αργά το βράδυ της Δευτέρας κρίσιμο νομοσχέδιο χρηματοδότησης, που αναμένεται να θέσει τέλος, μέσα στις επόμενες ημέρες, στο μακροβιότερο κυβερνητικό shutdown στην ιστορία της χώρας. Το επόμενο στάδιο είναι η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, πριν την υπογραφή του από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με ψήφους 60 υπέρ και 40 κατά, καθώς σχεδόν όλοι οι Ρεπουμπλικανοί ενώθηκαν με οκτώ Δημοκρατικούς που διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους για να το υπερψηφίσουν. Η συμφωνία διασφαλίζει τη λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έως το τέλος Ιανουαρίου.

Η έγκριση ήρθε έπειτα από έντονες διαπραγματεύσεις το Σαββατοκύριακο, κατά τις οποίες Ρεπουμπλικανοί και μερίδα Δημοκρατικών συμφώνησαν να προχωρήσουν σε μια προσωρινή ρύθμιση για να επανέλθουν οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι στις εργασίες τους και να επανεκκινήσουν οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες.

Οι Ρεπουμπλικανοί, που διαθέτουν πλειοψηφία 53-47 εδρών στη Γερουσία, χρειάζονταν τουλάχιστον 60 ψήφους για να εγκριθεί το μέτρο. Οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές Ντικ Ντέρμπιν, Τζον Φέτερμαν, Κάθριν Κορτέζ Μάστο, Μάγκι Χάσαν, Τιμ Κέιν, Άνγκους Κινγκ, Τζάκι Ρόζεν και Τζιν Σαχίν ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου, ενώ μόνο ένας Ρεπουμπλικανός, ο Ραντ Πολ από το Κεντάκι, τάχθηκε κατά μαζί με την πλειοψηφία των Δημοκρατικών.

Οι συνέπειες του shutdown και οι αντιδράσεις

Η ανακοίνωση της έγκρισης έγινε σε σχεδόν άδεια αίθουσα, με τους γερουσιαστές που παρέμειναν μέχρι το τέλος να χειροκροτούν την απόφαση. «Θα επαναλειτουργήσουμε την κυβέρνηση, θα διασφαλίσουμε ότι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι θα λάβουν την αποζημίωση που έχουν κερδίσει και αξίζουν», δήλωσε η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Σούζαν Κόλινς, η οποία είχε καθοριστικό ρόλο στη σύνταξη του νομοσχεδίου.

Από τον Οκτώβριο, πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, με περίπου 1,4 εκατομμύρια ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να βρίσκονται σε αναγκαστική άδεια ή να εργάζονται χωρίς αποδοχές. Το shutdown έχει επηρεάσει κρίσιμες λειτουργίες, όπως τις αερομεταφορές και τα επιδόματα σίτισης για 41 εκατομμύρια πολίτες χαμηλού εισοδήματος.

Το νομοσχέδιο θα μεταβεί τώρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς και δεν συνεδριάζει από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, κάλεσε τα μέλη να επιστρέψουν στην Ουάσινγκτον, με τη συζήτηση να ξεκινά την Τετάρτη. Με δεδομένη την οριακή πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών, κάθε ψήφος αναμένεται να είναι καθοριστική.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Η συμφωνία παρατείνει τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έως τις 30 Ιανουαρίου και περιλαμβάνει ετήσια χρηματοδότηση για το Υπουργείο Γεωργίας, τις στρατιωτικές κατασκευές και τις νομοθετικές υπηρεσίες. Παράλληλα, διασφαλίζεται ότι όλοι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι θα πληρωθούν αναδρομικά για την περίοδο του shutdown, ενώ επεκτείνεται έως τον Σεπτέμβριο του επόμενου έτους η χρηματοδότηση του προγράμματος SNAP, που παρέχει επισιτιστική βοήθεια σε έναν στους οκτώ Αμερικανούς.

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης συμφωνία για διεξαγωγή ψηφοφορίας τον Δεκέμβριο σχετικά με την παράταση των επιδοτήσεων υγείας που λήγουν φέτος, ένα από τα βασικά αιτήματα των Δημοκρατικών. Το κόμμα είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα στηρίξει νέα χρηματοδότηση έως ότου το Κογκρέσο επιλύσει το ζήτημα των επιδοτήσεων που βοηθούν δεκάδες εκατομμύρια πολίτες να καλύψουν το κόστος ασφάλισης υγείας μέσω των κρατικών ανταλλακτηρίων.

