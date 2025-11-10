Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είχε αποκαλύψει προηγουμένως ότι τα τρία παιδιά του δεν έχουν κινητά τηλέφωνα — και τώρα, παραδέχεται ότι το θέμα γίνεται λίγο «τεταμένο».

Αφού είπε ότι ο 12χρονος πρίγκιπαςΤζόρτζ, η 10χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο 7χρονος πρίγκιπας Λούις δεν έχουν τηλέφωνα κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με τον Γιουτζίν Λέβι για ένα επεισόδιο της σειράς της Apple TV «The Reluctant Traveler», το θέμα επανήλθε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ταξιδιού του στη Βραζιλία για τα βραβεία Earthshot.

Μιλώντας με τον τηλεοπτικό παρουσιαστή Λουτσιάνο Χακ, ο Ουίλιαμ παραδέχτηκε ότι είναι «πολύ δύσκολο» να προστατεύσει τα παιδιά του από τις βλάβες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του ψηφιακού κόσμου.

«Τα παιδιά μας δεν έχουν τηλέφωνα. Νομίζω ότι όταν ο Τζορτζ προχωρήσει στο γυμνάσιο, τότε ίσως να έχει ένα τηλέφωνο που δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο», είπε ο Γουίλιαμ, αναφερόμενος στη μετακόμιση του μεγαλύτερου γιου του σε νέο σχολείο του χρόνου.

«Και για να είμαι ειλικρινής, φτάνει στο σημείο να γίνεται λίγο τεταμένο το ζήτημα», πρόσθεσε ο πρίγκιπας.

«Αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνει γιατί», συνέχισε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ. «Επικοινωνούμε γιατί δεν πιστεύουμε ότι είναι σωστό. Και πάλι, νομίζω ότι έχω πρόβλημα με την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Νομίζω ότι τα παιδιά μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πάρα πολλά πράγματα που δεν χρειάζεται να βλέπουν στο διαδίκτυο, και έτσι το να έχουν ένα τηλέφωνο και να στέλνουν μηνύματα κειμένου, το παλιό είδος τηλεφώνου, νομίζω ότι είναι εντάξει».

Λέγοντας περισσότερα για τη ζωή στο σπίτι με την Κέιτ Μίντλετον και τα παιδιά τους, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ αστειεύτηκε ότι ήταν «ταξιτζής», πηγαίνοντας τον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις στις δραστηριότητές τους, στους αθλητικούς αγώνες, ακόμη και στην παραλαβή τους από το σχολείο.

credit: AP

«Τους πηγαίνεις στο σχολείο;» ρώτησε ο Χακ.

«Α, ναι», απάντησε ο Ουίλιαμ. «Το σχολείο λειτουργεί τις περισσότερες μέρες. Δηλαδή, η Κάθριν και εγώ το μοιραζόμαστε. Πιθανότατα κάνει τις περισσότερες από αυτές».

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, οι οποίοι τώρα εγκαθίστανται στο νέο τους σπίτι στο Forest Lodge στο Γουίνδσορ, έχουν επίσης βάλει στόχο να προσφέρουν στον Πρίγκιπα Τζορτζ, την Πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον Πρίγκιπα Λούις μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική παιδική ηλικία, παρά τους βασιλικούς τους ρόλους.

«Αυτά τα παιδιά φαίνονται αρκετά χαρούμενα με τη ζωή», είχε δηλώσει προηγουμένως ένας άνθρωπος από το παλάτι στο PEOPLE. «Πολύ μεγάλο μέρος οφείλεται στη σταθεροποιητική κανονικότητα που φέρνει η Κέιτ – και έτσι μεγάλωσε. Ο Ουίλιαμ το λατρεύει απόλυτα».

«Προερχόμενος από διαφορετικό υπόβαθρο, εκτιμά τη σημασία του να περνάει χρόνο με την οικογένεια», πρόσθεσε μια πηγή κοντά στο ζευγάρι. «Δεν μεγάλωσε σε εκείνο το αριστοκρατικό περιβάλλον όπου βλέπεις τα παιδιά για λίγο χρόνο κάθε μέρα».

Διαβάστε επίσης:

Τζέσικα Άλμπα – Ντάνι Ραμίρεζ: Επίσημα πια μαζί, δημοσίευσαν κοινές φωτογραφίες στο Instagram

Τροχαίο για τον Μαυρίκιο Μαυρικίου – «Έφυγα στο αντίθετο ρεύμα, το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς» (Video)

Κατερίνα Καινούργιου: Λαμπερή υποδοχή στην εκπομπή μετά την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της (Video)