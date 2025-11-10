Τροχαίο για τον Μαυρίκιο Μαυρικίου – «Έφυγα στο αντίθετο ρεύμα, το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς» (Video)

Ολοσχερώς καταστράφηκε το αυτοκίνητο του Μαυρίκιου Μαυρικίου έπειτα από σοβαρό τροχαίο που είχε, το βράδυ της Κυριακής (9/11), όταν ο μουσικός επέστρεφε από την Πάφο.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», στην προσπάθειά του να αποφύγει ένα ζωάκι που είδε στον δρόμο, το αυτοκίνητό του έφυγε από την πορεία του και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Από τη σύγκρουση, το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς ενώ ο ίδιος δεν υπέστη κατάγματα. Υποφέρει, ωστόσο, από πόνους σε όλο το σώμα του καθώς από τη σφοδρότητα του ατυχήματος τραντάχτηκε δυνατά.

«Μας έσωσε ο Άγιος Νεκτάριος. Καταστράφηκε ολοσχερώς. Ευτυχώς που ήμουν με αυτό το αυτοκίνητο κι όχι με τα άλλα που κινούμαστε στην πόλη. Επέστρεφα από την Πάφο το βράδυ κι επειδή είδα στον δρόμο ένα ζωάκι, πήγα να το αποφύγω, έφυγα στο αντίθετο ρεύμα απ’ όπου ευτυχώς δεν ερχόταν άλλος και δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Έσβησαν όλα. Τώρα θα παίζατε αφιέρωμα αν είχε συμβεί κάτι άλλο… Έκανα εξετάσεις, το μόνο που έχω είναι αφόρητοι πόνοι σε όλο μου το σώμα, τραντάχτηκε ολόκληρο. Δεν έχει σπάσει κάτι, αλλά θα χρειαστεί χρόνος, γιατί πονάω πάρα πολύ» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

