10.11.2025 13:58

«Δώστε του το Όσκαρ»: Αποθεώνεται ο Τζέικομπ Ελόρντι για την ερμηνεία του στον «Φρανκενστάιν» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Video)

10.11.2025 13:58
jacob-elordi-new

Πρεμιέρα στο Netflix έκανε η νέα μεταφορά του θρυλικού μυθιστορήματος «Φρανκενστάιν» (Frankenstein) της Μέρι Σέλεϊ, σε σκηνοθεσία του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, έχοντας ήδη κερδίσει τον χαρακτηρισμό «γοτθικό αριστούργημα».

Το νέο φιλμ επαναπροσδιορίζει τη γνωστή ιστορία, δίνοντας έμφαση στη συναισθηματική διάσταση του πλάσματος που δημιουργεί ο Δρ. Βίκτορ Φρανκενστάιν, με τον Όσκαρ Άιζακ στον ρόλο του επιστήμονα και τον Τζέικομπ Ελόρντι σε μια ερμηνεία που πολλοί χαρακτηρίζουν «οσκαρική».

Από την πρώτη στιγμή μετά την προβολή της ταινίας, τα σχόλια ήταν διθυραμβικά, με κριτικούς και θεατές να μιλούν στα social media για «μια συγκλονιστική μεταμόρφωση» του Ελόρντι, που αποδίδει το πλάσμα με «ανθρώπινη ευαισθησία και υπαρξιακό βάθος».

«Τι αριστούργημα! Δεν είναι απλώς τρόμος, είναι ποίηση», γράφει κάποιος στο Χ, με πολλούς να εκτιμούν ότι ο Ελόρντι αξίζει το Όσκαρ για την ερμηνεία του.

Η υπογραφή του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο είναι εμφανής σε κάθε καρέ. Ο σκηνοθέτης των βραβευμένων «The Shape of Water» και «Pan’s Labyrinth» συνδυάζει τον τρόμο με τη συγκίνηση, δημιουργώντας έναν κόσμο γεμάτο σκοτάδι και ομορφιά, όπου το «τέρας» αποδεικνύεται πιο ανθρώπινο από τον δημιουργό του. Η φωτογραφία, η μουσική και η καλλιτεχνική διεύθυνση ενισχύουν την ατμόσφαιρα, χαρίζοντας στην ταινία εικαστική δύναμη και δραματικό βάθος.

Ο Τζέικομπ Ελόρντι, γνωστός από το «Euphoria» και το «Saltburn», καταφέρνει να αποτινάξει πλήρως την εικόνα του νεαρού σταρ, αναδεικνύοντας την ωριμότητα ενός ηθοποιού που μπορεί να σταθεί δίπλα στους κορυφαίους.

Οι κριτικοί επισημαίνουν ότι η ερμηνεία του δεν βασίζεται σε υπερβολές ή κραυγές, αλλά σε σιωπές, βλέμματα και ευαλωτότητα.

Αν και είναι ακόμη νωρίς για προβλέψεις, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν πως η ταινία θα βρεθεί στην κούρσα των Όσκαρ.

Το φιλμ συγκεντρώνει ήδη υψηλές βαθμολογίες στο Rotten Tomatoes και αν αυτό συνεχιστεί, ο Τζέικομπ Ελόρντι θα μπορούσε, πράγματι, να βρεθεί ανάμεσα στους υποψήφιους για το βραβείο Α΄ αντρικού ρόλου.

Τα σχόλια στο «Χ»

shutdown-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Shutdown στις ΗΠΑ: Πάνω από 1.500 πτήσεις ακυρώθηκαν σε ένα εικοσιτετράωρο – Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι απλήρωτοι

antonis_samaras_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύντομα η ίδρυση νέου κόμματος Σαμαρά, λέει ο Μελέτης Μελετόπουλος της ομάδας των «91»

paramount_1011_1920-1080_new
MEDIA

Paramount: Αθρόες απολύσεις στα τηλεοπτικά δίκτυά της, απόρροια της συγχώνευσης με την Skydance

zohran-mamdani
ΚΟΣΜΟΣ

«Αριστερός Τραμπ», «τρελός κομμουνιστής»; Οι πολιτικές και η καμπάνια που έδωσαν στον Μαμντάνι τα «κλειδιά» της Νέας Υόρκης

xysoxoidis 543- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Τον Ιούνιο η εγκατάσταση των 1.000 καμερών στους δρόμους

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

sloukas_faoul_peristeri
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

