«Δώστε του το Όσκαρ»: Αποθεώνεται ο Τζέικομπ Ελόρντι για την ερμηνεία του στον «Φρανκενστάιν» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Video)

Πρεμιέρα στο Netflix έκανε η νέα μεταφορά του θρυλικού μυθιστορήματος «Φρανκενστάιν» (Frankenstein) της Μέρι Σέλεϊ, σε σκηνοθεσία του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, έχοντας ήδη κερδίσει τον χαρακτηρισμό «γοτθικό αριστούργημα».

Το νέο φιλμ επαναπροσδιορίζει τη γνωστή ιστορία, δίνοντας έμφαση στη συναισθηματική διάσταση του πλάσματος που δημιουργεί ο Δρ. Βίκτορ Φρανκενστάιν, με τον Όσκαρ Άιζακ στον ρόλο του επιστήμονα και τον Τζέικομπ Ελόρντι σε μια ερμηνεία που πολλοί χαρακτηρίζουν «οσκαρική».

Από την πρώτη στιγμή μετά την προβολή της ταινίας, τα σχόλια ήταν διθυραμβικά, με κριτικούς και θεατές να μιλούν στα social media για «μια συγκλονιστική μεταμόρφωση» του Ελόρντι, που αποδίδει το πλάσμα με «ανθρώπινη ευαισθησία και υπαρξιακό βάθος».

«Τι αριστούργημα! Δεν είναι απλώς τρόμος, είναι ποίηση», γράφει κάποιος στο Χ, με πολλούς να εκτιμούν ότι ο Ελόρντι αξίζει το Όσκαρ για την ερμηνεία του.

Η υπογραφή του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο είναι εμφανής σε κάθε καρέ. Ο σκηνοθέτης των βραβευμένων «The Shape of Water» και «Pan’s Labyrinth» συνδυάζει τον τρόμο με τη συγκίνηση, δημιουργώντας έναν κόσμο γεμάτο σκοτάδι και ομορφιά, όπου το «τέρας» αποδεικνύεται πιο ανθρώπινο από τον δημιουργό του. Η φωτογραφία, η μουσική και η καλλιτεχνική διεύθυνση ενισχύουν την ατμόσφαιρα, χαρίζοντας στην ταινία εικαστική δύναμη και δραματικό βάθος.

Ο Τζέικομπ Ελόρντι, γνωστός από το «Euphoria» και το «Saltburn», καταφέρνει να αποτινάξει πλήρως την εικόνα του νεαρού σταρ, αναδεικνύοντας την ωριμότητα ενός ηθοποιού που μπορεί να σταθεί δίπλα στους κορυφαίους.

Οι κριτικοί επισημαίνουν ότι η ερμηνεία του δεν βασίζεται σε υπερβολές ή κραυγές, αλλά σε σιωπές, βλέμματα και ευαλωτότητα.

Αν και είναι ακόμη νωρίς για προβλέψεις, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν πως η ταινία θα βρεθεί στην κούρσα των Όσκαρ.

Το φιλμ συγκεντρώνει ήδη υψηλές βαθμολογίες στο Rotten Tomatoes και αν αυτό συνεχιστεί, ο Τζέικομπ Ελόρντι θα μπορούσε, πράγματι, να βρεθεί ανάμεσα στους υποψήφιους για το βραβείο Α΄ αντρικού ρόλου.

Τα σχόλια στο «Χ»

My apologies Jacob Elordi I was not familiar with your game, give this man an Oscar right now pic.twitter.com/zLRD6DiHm7 — retrocvnt (@retrocvnty) November 8, 2025

like this if you think jacob elordi should win an oscar for his performance in frankenstein pic.twitter.com/sVznSkfb7X — kenzie xcx 🦋 (@kenzvanunu) November 7, 2025

the tears and pain in his eyes as death eluded him again, versus the tears and acceptance at the end when he let go of his rage to embrace life…. jacob elordi the ACTOR that you are https://t.co/1LkmvET1tl pic.twitter.com/sRAFN0QZgB — Sofía (@starkcanarie) November 8, 2025

