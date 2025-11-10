search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 12:02
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2025 09:19

Γιάννης Βούρος: «Ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει από το σκοτεινό και ανώνυμο δικαστήριο του διαδικτύου» (Video)

10.11.2025 09:19
giannis-vouros-new

Για τη συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα για τις κακοποιητικές συμπεριφορές στο θέατρο τοποθετήθηκε ο Γιάννης Βούρος.

Ο ηθοποιός χαρακτήρισε «άδικη» την κουβέντα που έχει ξεκινήσει, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχα περιστατικά συμβαίνουν σε κάθε επαγγελματικό χώρο.

Αναφερόμενος στην κριτική που γίνεται μέσω των social media, ο ηθοποιός έκανε λόγο για ένα «σκοτεινό και ανώνυμο δικαστήριο» όπου ο καθείς μπορεί να πει ό,τι θέλει, ρίχνοντας «λάσπη».

«Θεωρώ άδικη τη συζήτηση που έχει αρχίσει. Το θεωρώ εν πολλοίς δικαιολογημένο γιατί είναι ένας χώρος βιτρίνας. Το τι μπορεί να συμβαίνει στις εφημερίες σε νοσοκομεία ή σε κάποιο δικηγορικό γραφείο και τις σχέσεις που αναπτύσσει ο επικεφαλής δεν τις ξέρουμε. Επειδή είναι ο Γιάννης Βούρος και θα πάρει μια τέτοια διάσταση σε αυτό το αδηφαγικό περιβάλλον των social media και το σκοτεινού διαδικτύου, που ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει» δήλωσε, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

«Ποτέ δεν ξέρεις από αυτό το σκοτεινό κι ανώνυμο δικαστήριο του διαδικτύου τι θα σου προκύψει. Μπορεί να πέσεις σε κάποιον τρελό ή τρελή που θα πεις κάτι για τους δικούς του λόγους. Από την άλλη είναι τέτοια η διαδρομή που θα έλεγα ότι έχω περάσει κάτω από τα ραντάρ. Ποτέ δεν έβγαλα την προσωπική μου ζωή προς τα έξω. Μέχρι να πετάξεις τη λάσπη από επάνω σου σου έχει φύγει η μισή ψυχή. Πρέπει να πεις τι άλλο κομμάτι σάρκας θέλετε;» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Χριστίνα Λαμπίρη: «Δεν φεύγει το μικρόβιο της τηλεόρασης – Είναι η δουλειά μου και μου λείπει» (Video)

Στράτος Τζώρτζογλου: «Εγώ δεν μπήκα ποτέ στο μεγάλο κρεβάτι – Υπάρχουν πολλοί που ενδίδουν»

Η Καινούργιου… επισημοποίησε την εγκυμοσύνη της – Η ανάρτηση με τον σύντροφό της στο Instagram

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδα σαρώνει στην Αττική – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

tetei – pantelidis 99- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου: Ο Τεττέη κλήθηκε από τον Γιοβάνοβιτς

ekthesi1-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Νηρηίδων Όνειρα»: Η έκθεση φωτογραφίας του Δημήτρη Σταμάτη στον «Μπλε Τοίχο» του ΣΚΑΖΗ Café στο Παγκράτι

genna_new
ΥΓΕΙΑ

Ιατρικό επίτευγμα στην Ελλάδα: 40χρονη γέννησε το δεύτερο παιδί της μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού

dasos new
ΚΟΣΜΟΣ

COP30: Χωρίς τον Τραμπ η διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στον Αμαζόνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για απιστία: «Είναι εξαπάτηση - Το σκέφτομαι αν πρέπει να γίνει ποινικό αδίκημα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 12:01
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδα σαρώνει στην Αττική – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

tetei – pantelidis 99- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου: Ο Τεττέη κλήθηκε από τον Γιοβάνοβιτς

ekthesi1-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Νηρηίδων Όνειρα»: Η έκθεση φωτογραφίας του Δημήτρη Σταμάτη στον «Μπλε Τοίχο» του ΣΚΑΖΗ Café στο Παγκράτι

1 / 3