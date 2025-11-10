Γιάννης Βούρος: «Ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει από το σκοτεινό και ανώνυμο δικαστήριο του διαδικτύου» (Video)

Για τη συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα για τις κακοποιητικές συμπεριφορές στο θέατρο τοποθετήθηκε ο Γιάννης Βούρος.

Ο ηθοποιός χαρακτήρισε «άδικη» την κουβέντα που έχει ξεκινήσει, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχα περιστατικά συμβαίνουν σε κάθε επαγγελματικό χώρο.

Αναφερόμενος στην κριτική που γίνεται μέσω των social media, ο ηθοποιός έκανε λόγο για ένα «σκοτεινό και ανώνυμο δικαστήριο» όπου ο καθείς μπορεί να πει ό,τι θέλει, ρίχνοντας «λάσπη».

«Θεωρώ άδικη τη συζήτηση που έχει αρχίσει. Το θεωρώ εν πολλοίς δικαιολογημένο γιατί είναι ένας χώρος βιτρίνας. Το τι μπορεί να συμβαίνει στις εφημερίες σε νοσοκομεία ή σε κάποιο δικηγορικό γραφείο και τις σχέσεις που αναπτύσσει ο επικεφαλής δεν τις ξέρουμε. Επειδή είναι ο Γιάννης Βούρος και θα πάρει μια τέτοια διάσταση σε αυτό το αδηφαγικό περιβάλλον των social media και το σκοτεινού διαδικτύου, που ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει» δήλωσε, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

«Ποτέ δεν ξέρεις από αυτό το σκοτεινό κι ανώνυμο δικαστήριο του διαδικτύου τι θα σου προκύψει. Μπορεί να πέσεις σε κάποιον τρελό ή τρελή που θα πεις κάτι για τους δικούς του λόγους. Από την άλλη είναι τέτοια η διαδρομή που θα έλεγα ότι έχω περάσει κάτω από τα ραντάρ. Ποτέ δεν έβγαλα την προσωπική μου ζωή προς τα έξω. Μέχρι να πετάξεις τη λάσπη από επάνω σου σου έχει φύγει η μισή ψυχή. Πρέπει να πεις τι άλλο κομμάτι σάρκας θέλετε;» πρόσθεσε.

