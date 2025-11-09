Η Καινούργιου… επισημοποίησε την εγκυμοσύνη της – Η ανάρτηση με τον σύντροφό της στο Instagram

Η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε αυτό που… όλη η Ελλάδα είχε δει εδώ και αρκετό καιρό: την εγκυμοσύνη της. Με ανάρτηση στο Instagram μετέφερε τα ευχάριστα, ποζάροντας μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και κρατώντας την φουσκωμένη κοιλιά της, με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, να την αγκαλιάζει.

«Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία… Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας,την θετική σας ενέργεια και κυρίως για την διακριτικότητα σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

