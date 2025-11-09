Μπιμπίλας για δηλώσεις Τζώρτζογλου: «Αυτά είναι αηδίες – Όλη η γη είναι ένα μεγάλο κρεβάτι» (Video)

Κάτι σαν πρωινό καμπανάκι άφησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από τις δηλώσεις του στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με τη Μαρία Κοκολάκη, όπου μίλησε για όλα όσα απασχόλησαν την επικαιρότητα, αλλά και για τις πρόσφατες δηλώσεις του Στράτου Τζώρτζογλου.

Ο ηθοποιός, αναφέρθηκε αρχικά στα προσωπικά του σχέδια τονίζοντας πως: «Έχω πει ότι μετά τα 70 θα ασχοληθώ με τον εαυτό μου. Δεν θα σταματήσω το θέατρο, αλλά τα συνδικαλιστικά και τα βουλευτικά».

Στη συνέχεια στάθηκε στο τραγικό περιστατικό στα Βορίζια, εκφράζοντας την οργή και τη θλίψη του: «Είναι απαράδεκτο αυτό που συνέβη στα Βορίζια. Να ζούμε σε αυτό τον αιώνα και οι Κρητικοί να έχουν όπλα και να κάνουν αυτά τα πράγματα, τα εντελώς απάνθρωπα, δεν ξέρω… Θα βάλουν ποτέ μυαλό; Εύχομαι να βάλουν».

Και όταν η συζήτηση έφτασε στην ατάκα του Στράτου Τζώρτζογλου ότι: «Το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι», ο Σπύρος Μπιμπίλας δεν το άφησε ασχολίαστο, δίνοντας την αφοπλιστική του απάντηση: «Τώρα, αυτά είναι αηδίες, ούτε να τα συζητάτε δεν πρέπει. Όλη η γη είναι ένα μεγάλο κρεβάτι! Τι πάει να πει μεγάλο κρεβάτι; Τι αηδίες είναι αυτές;».

