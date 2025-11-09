Αντζελίνα Τζολί: Νέες αποκαλύψεις για τον «πόλεμο» της με τον Μπραντ Πιτ (Video)

Η Angelina Jolie μίλησε έμμεσα αλλά ξεκάθαρα για το πώς την έχει επηρεάσει ο πολύχρονος δικαστικός αγώνας με τον Brad Pitt, μέσα από προσωπικά της emails που αποκαλύφθηκαν σε νέα δικαστικά έγγραφα σχετικά με τη διαμάχη για το Château Miraval, το οινοποιείο που είχαν αποκτήσει ως ζευγάρι.

Σε μήνυμα του Μαΐου 2021 προς τον οικονομικό της σύμβουλο, η σταρ του Maleficent περιγράφει την ψυχική της εξάντληση, τονίζοντας:

«Πρέπει να απομακρύνω κάθε πηγή άγχους. Ειλικρινά νιώθω πως αρρωσταίνω από την ανησυχία. Θέλω να συζητήσουμε πώς μπορώ να έχω καλύτερη υποστήριξη και να σταματήσω σχέσεις που μου προκαλούν στρες».

Η Jolie φέρεται επίσης να έκανε έμμεση αναφορά στον αδερφό της, James Haven, γράφοντας:

«Οικονομικές καταστάσεις, όπως του Jamie, όπου δίνω και δίνω χωρίς ούτε ένα ‘ευχαριστώ’, είναι απλώς λάθος».

Ο Brad Pitt και η αγωγή των 35 εκατομμυρίων δολαρίων

Όπως αναφέρει το People, τον Νοέμβριο του 2023 ο Brad Pitt προχώρησε σε αγωγή ύψους 35 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Jolie, υποστηρίζοντας ότι προκάλεσε ζημιά στη λειτουργία του Miraval.

Οι δικηγόροι της Jolie απάντησαν πως:

«Η επιβαρυντική φύση αυτής της υπόθεσης είναι δημιούργημα του ίδιου του κ. Pitt. Αφού ζητά αποζημιώσεις, φέρει και το βάρος απόδειξης των ζημιών που επικαλείται».

Ένα επιπλέον email, από τον Οκτώβριο 2023, φέρεται να επιβεβαιώνει πως ο Pitt επιδιώκει “συνεχιζόμενες αποζημιώσεις”, με την Jolie να χαρακτηρίζει τη διαμάχη τους “έναν πόλεμο ελέγχου”.

Το αμφιλεγόμενο NDA και τα «κλειδωμένα» emails

Τα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο Pitt αρνείται να προσκομίσει έγγραφα που αφορούν έναν τετραετή NDA (συμφωνία εμπιστευτικότητας) που φέρεται να καλύπτει «προσωπική ανάρμοστη συμπεριφορά». Η πλευρά της Jolie επιμένει ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι καθοριστικά για την υπόθεση.

Σύμφωνα με το USA Today, μια νέα κατάθεση 286 σελίδων στο Λος Άντζελες εντάσσεται στην προσπάθεια του Pitt να αποκτήσει πρόσβαση στα emails της Jolie που σχετίζονται με την πώληση του Miraval το 2021. Ωστόσο, η νομική της ομάδα επικαλείται δικηγορικό απόρρητο, αρνούμενη να τα παραδώσει.

Παράλληλα, ο Pitt ζητά από το δικαστήριο να απορρίψει το αίτημα της Jolie να της καταβληθούν 33.000 δολάρια για νομικά έξοδα.

Η αρχή της διαμάχης και το περιστατικό του 2016

Η ρήξη ξεκίνησε το 2022, όταν ο Pitt μήνυσε την Jolie, ισχυριζόμενος πως εκείνη πούλησε το μερίδιό της στο οινοποιείο χωρίς τη συγκατάθεσή του. Η Jolie απάντησε με δική της αγωγή, κατηγορώντας τον για “εκδικητικό πόλεμο” και δηλώνοντας ότι ο Pitt αρνήθηκε να αγοράσει το μερίδιό της επειδή δεν δέχτηκε να υπογράψει NDA που θα της απαγόρευε να μιλήσει για το περιστατικό του 2016.

Η Jolie έχει ισχυριστεί ότι κατά τη διάρκεια εκείνης της πτήσης ο Pitt υπήρξε βίαιος απέναντί της και στα παιδιά τους. Αν και τότε δεν ασκήθηκαν κατηγορίες, το γεγονός εξακολουθεί να ρίχνει βαριά σκιά στη μεταξύ τους σχέση.

Από το παραμύθι στο δικαστήριο

Η Angelina Jolie και ο Brad Pitt γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του Mr. & Mrs. Smith και παντρεύτηκαν το 2014 στο ίδιο το Château Miraval — τον τόπο που σήμερα αποτελεί το επίκεντρο της νομικής τους μάχης.

Οι έξι τους απόγονοι —Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne και Knox— ήταν όλοι παρόντες στον γάμο. Δύο χρόνια αργότερα, το 2016, η Jolie κατέθεσε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη «ασυμβίβαστες διαφορές». Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, οκτώ χρόνια μετά την έναρξη της διαδικασίας.

Επόμενος σταθμός: 17 Δεκεμβρίου 2025

Το άλλοτε “χρυσό” ζευγάρι του Hollywood θα επιστρέψει στις δικαστικές αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου 2025, συνεχίζοντας μια από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τη βιομηχανία του θεάματος την τελευταία δεκαετία.

Ό,τι ξεκίνησε ως ένα ειδύλλιο βγαλμένο από ταινία, μοιάζει σήμερα να έχει μετατραπεί σε ένα νομικό θρίλερ χωρίς τέλος.

