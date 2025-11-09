Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

Για όσα συμβαίνουν με τις βεντέτες στην Κρήτη μίλησε ο Κώστας Αποστολάκης στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1, με αφορμή το μακελειό στα Βορίζια.

«Το χωριό μου είναι κοντά στα Βορίζια. Οι βεντέτες έχουν να κάνουν και με άλλους εμπλεκόμενους. Δεν σκέφτονται τα παιδιά; Γιατί να μην πηγαίνουν σχολείο μία εβδομάδα; Αυτά γίνονται συνέχεια τέτοια πράγματα στην Κρήτη. Από μικρός το βλέπω, τα οικόπεδα να είναι εκεί και οι άνθρωποι στον τάφο. Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνει ένα μέτρο χώμα» πρόσθεσε ο ηθοποιός.

«Δεν είναι όλη η Κρήτη έτσι, οι Κρητικοί είναι πολύ φιλόξενοι. Στην Κρήτη το Κτηματολόγιο είναι χάλια, βατερλώ. Σασμός μπορεί να γίνει μόνο με έναν τρόπο, με τον γάμο», πρόσθεσε.

«Το θέατρο δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Ο καθένας στη ζωή του βλέπει αυτό που θέλει να δει», είπε αρχικά ο Κώστας Αποστολάκης.

