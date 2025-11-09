Τζένιφερ Λόρενς: «Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν είναι ενοχλητική, με τρελαίνει!» (Video)

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε δημόσια ότι δεν αντέχει πλέον την Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, χαρακτηρίζοντάς τη «φοβερά εκνευριστική» σε μια συνέντευξη με τον Ρόμπερτ Πάτινσον για το Vanity Fair, όπου μίλησε ανοιχτά για την αγάπη της στα ριάλιτι και τους λόγους που η συγκεκριμένη Καρντάσιαν την… βγάζει εκτός εαυτού.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που δόθηκε την Παρασκευή, η 35χρονη ηθοποιός συμμετείχε σε τεστ ανιχνευτή ψεύδους μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της στη νέα ταινία Die My Love, Ρόμπερτ Πάτινσον. Όταν η κουβέντα έφτασε στις Καρντάσιαν, η Λόρενς δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της.

«Η Κόρτνεϊ είναι πιο ενοχλητική από ποτέ. Με τρελαίνει!», είπε γελώντας, προκαλώντας έκπληξη στους παρευρισκόμενους. Όταν ο Πάτινσον τη ρώτησε γιατί, η Λόρενς απάντησε: «Γιατί όλα πρέπει να είναι ανακοίνωση. Είναι σαν να λέει “Δεν θα φοράω πια outfit”. Ε, απλώς μην το φοράς! Δεν χρειάζεται να το ανακοινώνεις».

Και συνέχισε στο ίδιο ύφος: «Ή όταν λέει “Δεν έχω τηλεόραση στο δωμάτιό μου”. Ωραία, απλώς μην βλέπεις τηλεόραση! Σταμάτα να το λες. Σσσσς!».

Η Λόρενς, γνωστή για την αγάπη της στα ριάλιτι προγράμματα, παραδέχτηκε ότι δεν έχει παρακολουθήσει τη φετινή σεζόν του The Kardashians, λέγοντας: «Όχι φέτος. Είμαι στο TikTok, αλλά όχι, δεν το βλέπω». Όταν ο Πάτινσον της έδειξε φωτογραφία της Κλόε Καρντάσιαν, τη ρώτησε αν είναι η αγαπημένη της αδερφή και εκείνη απάντησε αμέσως: «Ναι, αυτή είναι η αγαπημένη μου».

