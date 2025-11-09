search
09.11.2025
Σκαρμούτσος για Ουγγαρέζο: Κάνουμε χαβαλέ και κάποιες φορές και μαγειρική (Video)

Για τη συνεργασία του με τη Φαίη Σκορδά, τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, το φλερτ και τη σκοτεινή περίοδο που ήταν χρήστης ουσιών μίλησε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στο Mega.

«Είμαστε στον τέταρτο χρόνο. Ό,τι έχει, θα το πει. Είναι χαμηλών τόνων κι εμένα αυτό με εκπροσωπεί πάρα πολύ. Εδώ δεν είναι η κλασική μαγειρική. Από πέρυσι είναι κι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μαζί και ταιριάζουμε κι είναι πιο σόου. Κάνουμε χαβαλέ και κάποιες φορές και μαγειρική. Δεν βλέπω νούμερα τηλεθέασης», ανέφερε αρχικά.

«Είμαι ήρεμος, χαζομπαμπάς κι απολαμβάνω τη ζωή. Δεν έχω ρίξει γυναίκα με το φαγητό αλλά με τον χαρακτήρα μου. Είμαι ντροπαλός. Τις περισσότερες φορές με επιλέγουν. Οι γυναίκες είναι πολύ πιο έξυπνες και σοφές από εμάς. Κλαίω συνέχεια, δεν είμαι σκληρός», δήλωσε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

«Τρεις φορές την έχω γλιτώσει από υπερβολική δόση»

«Κράτησε 15-16 χρόνια. Στην Αμερική υπήρχε απόλυτη ελευθερία. Ήταν τέτοιες οι παρέες και το μυαλό κου τότε. Στο μυαλό μου ήταν το που και πότε θα βρω τα λεφτά για το επόμενο. Στα τελευταία είχα μείνει 60 κιλά», πρόσθεσε.

«Έπιασα πάτο. Αν δεν απομακρυνθούν οι άλλοι από εσένα και καταφέρεις να σηκωθείς ξανά μόνος σου, δεν πρόκειται να το κάνεις. Τρεις φορές την έχω γλιτώσει από υπερβολική δόση. Ήμουν τυχερός γιατί ήταν κάποιος δίπλα μου και με πήγε στο νοσοκομείο. Έχασα φίλους, σπίτια, οικογένεια, τα πάντα. Είχαν προσπαθήσει να με βοηθήσουν και δεν το δεχόμουν κι ευτυχώς που έκαναν πίσω. Ήταν το μεγάλο ξύπνημα για εμένα. Ο δρόμος του να καθαρίσεις είναι μοναχικός» τόνισε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

