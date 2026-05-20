ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:38
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.05.2026 12:02

Μίρκα Παπακωνσταντίνου: Ήμουν ανασφαλές, κομπλεξικό παιδί, ακόμα και τώρα είμαι – Έχω πάει σε ψυχολόγο και με έδιωξε

Για τις «αναρίθμητες» ανασφάλειές της αλλά και τη σχέση με τη μητέρα της μίλησε στο Happy Day η ηθοποιός Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

«Στην εκπομπή σας ζηλεύω με αυτό το “αξίζω” που λέτε. Ζηλεύω, όχι που το λένε, αλλά που το πιστεύετε. Εγώ δεν το ‘χω πει ποτέ στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν είναι η απόλυτη ηττοπαθής ή κομπλεξική θέση… αλλά δεν το έχω πει», παραδέχτηκε αρχικά η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Στην ερώτηση αν έχει ανασφάλειες η Μίρκα Παπακωνσταντίνου απάντησε: «Αναρίθμητες. Για χιλιάδες πράγματα. Ήμουν ανασφαλές, κομπλεξικό και εσωστρεφές παιδί. Ακόμα και τώρα είμαι. Όταν πιέζομαι, λέω να ανοίξω μια πόρτα, να φύγω. Πρώτον, δεν γίνεται, και δεύτερον, δεν πρέπει».

«Έχω πάει σε ψυχολόγο και με έδιωξε» είπε σε άλλο σημείο η ηθοπιός.

Όσο για το αν έχει νιώσει έπαρση είπε:

«Όλοι άνθρωποι που έχουν κόμπλεξ ή ηττοπάθεια έχουν. Όπως είναι το θέατρο ή η κωμωδία και το δράμα, είναι το ίδιο νόμισμα. Από ‘δω είναι η κωμωδία, από ‘δω είναι το δράμα, το ‘χω δει. Σας ακούγεται λίγο οξύμωρο, αλλά είναι ακριβώς έτσι. Ή επίσης αυτό που λέμε “δεν μ’ αρέσει ο εαυτός μου”. Γιατί δεν μ’ αρέσει; Γιατί νομίζω ότι είμαι καλύτερος. Άρχισα να το καταλαβαίνω τον πρώτο καιρό. Με έβλεπα, έλεγα: «Αχ, πώς μιλάω έτσι;», θεωρώντας ότι μιλάω πολύ καλύτερα», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

Τέλος, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου αναφέρθηκε στη σχέση με τη μητέρα της λέγοντας: «Είχα μια τρομακτική επιβεβαίωση και λατρεία από τη μητέρα μου. Όλη αυτή η αγάπη της μητέρας μου, ήταν εξοργιστική. Η αδερφή μου νομίζω ότι το έζησε όλο αυτό, αντί με ζήλια, με απίστευτη περιφρόνηση. Είχαμε και διαφορά οκτώ χρόνια».

