«Που@@@@ς παντού»: Τα γαλλικά του Κωστόπουλου «πάγωσαν» την Τσολάκη (Video)

«Πάγωσε» η Ελένη Τσολάκη με τα γαλλικά του Πέτρου Κωστόπουλου, το πρωί του Σαββάτου, στον αέρα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο».
Ο Πέτρος Κωστόπουλος διαφώνησε με τον όρο «εκπόρνευση» που χρησιμοποίησε ο Στράτος Τζώρτζογλου σε δηλώσεις του και είπε: «Το εκπόρνευση είναι… Μάλλον του έφυγε η έκφραση, δεν τα πάει καλά με αυτά! Ηρέμησε! Όποιος κάνει μια δουλειά εκπορνεύεται; Εκπόρνευση σημαίνει “πουτ…ες παντού”» (δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 19ο λεπτό).
Η Ελένη Τσολάκη, αφού τον κοίταξε «παγωμένη» για μερικά δευτερόλεπτα, σχολίασε με τη σειρά της: «Ο Χριστός και η Παναγία πρωί πρωί».
