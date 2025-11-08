«Που@@@@ς παντού»: Τα γαλλικά του Κωστόπουλου «πάγωσαν» την Τσολάκη (Video)

«Πάγωσε» η Ελένη Τσολάκη με τα γαλλικά του Πέτρου Κωστόπουλου, το πρωί του Σαββάτου, στον αέρα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Ο Πέτρος Κωστόπουλος διαφώνησε με τον όρο «εκπόρνευση» που χρησιμοποίησε ο Στράτος Τζώρτζογλου σε δηλώσεις του και είπε: «Το εκπόρνευση είναι… Μάλλον του έφυγε η έκφραση, δεν τα πάει καλά με αυτά! Ηρέμησε! Όποιος κάνει μια δουλειά εκπορνεύεται; Εκπόρνευση σημαίνει “πουτ…ες παντού”» (δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 19ο λεπτό).

Η Ελένη Τσολάκη, αφού τον κοίταξε «παγωμένη» για μερικά δευτερόλεπτα, σχολίασε με τη σειρά της: «Ο Χριστός και η Παναγία πρωί πρωί».

Διαβάστε επίσης:

Αντωνά για Λιάγκα: «Τον επηρεάζουν τα σχόλια για την εμφάνισή του – Γίνεται στόχος επειδή είναι καυστικός ο λόγος του»

«Μου στήσατε αυτή την παγίδα»: Ο Γκλέτσος «την είπε» στη Χρηστίδου – Η απάντηση για τον καβγά με τη Μουτίδου

Η Κανελλίδου απαντά στη δήλωση Καρβέλα για το έντεχνο τραγούδι: «Ένας ατάλαντος δεν γίνεται εύκολα μεγάλος και τρανός»