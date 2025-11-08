search
08.11.2025 14:09

«Που@@@@ς παντού»: Τα γαλλικά του Κωστόπουλου «πάγωσαν» την Τσολάκη (Video)

08.11.2025 14:09
kwstopoulos_tsolaki

«Πάγωσε» η Ελένη Τσολάκη με τα γαλλικά του Πέτρου Κωστόπουλου, το πρωί του Σαββάτου, στον αέρα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Ο Πέτρος Κωστόπουλος διαφώνησε με τον όρο «εκπόρνευση» που χρησιμοποίησε ο Στράτος Τζώρτζογλου σε δηλώσεις του και είπε: «Το εκπόρνευση είναι… Μάλλον του έφυγε η έκφραση, δεν τα πάει καλά με αυτά! Ηρέμησε! Όποιος κάνει μια δουλειά εκπορνεύεται; Εκπόρνευση σημαίνει “πουτ…ες παντού”» (δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 19ο λεπτό).

Η Ελένη Τσολάκη, αφού τον κοίταξε «παγωμένη» για μερικά δευτερόλεπτα, σχολίασε με τη σειρά της: «Ο Χριστός και η Παναγία πρωί πρωί».

