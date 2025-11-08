«Μου στήσατε αυτή την παγίδα»: Ο Γκλέτσος «την είπε» στη Χρηστίδου – Η απάντηση για τον καβγά με τη Μουτίδου

Ένταση επικράτησε, το πρωί του Σαββάτου, στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», ανάμεσα στον Απόστολο Γκλέτσο και τη Σίσσυ Χρηστίδου.

Ο ηθοποιός είπε στην παρουσιάστρια πως του έστησαν «παγίδα» καθώς -όπως είπε- είχαν συμφωνήσει να μιλήσει στην εκπομπή για το θέμα που έχει προκύψει με τους αστυνομικούς και στο τέλος για την αποχώρησή του από το Real View, κάτι που ωστόσο δεν τηρήθηκε.

Η παρουσιάστρια του εξήγησε πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο με αποτέλεσμα να υπάρξει διαφωνία.

«Σίσσυ μου, η συμφωνία σήμερα ήταν να βγω και να μιλήσω για το θέμα που έχει προκύψει με τους αστυνομικούς. Μου κάνετε αυτή την παγίδα… Θα πω αυτό που θέλω να πω. Έχω μιλήσει με την Βένια Καραγιάννη και έχουμε κανονίσει κάτι: ότι θα βγω να μιλήσω για το θέμα που έχει προκύψει με τους αστυνομικούς. Αυτό τώρα τι είναι;», είπε ο ηθοποιός.

«Δεν έχω ενημερωθεί για αυτό το βίντεο καθόλου. Η συμφωνία μας ήταν ότι θα βγω και θα παίξετε ό,τι αφορούσε τους αστυνομικούς, θα μιλήσω για αυτό και στο τέλος θα γινόταν μια ερώτηση που θα αφορούσε αυτή την εκπομπή και το συγκεκριμένο πρόσωπο.Τώρα ξεκινάμε, είμαι σε δυσμενή θέση γιατί είμαι κρεμασμένος σε ένα τηλέφωνο, δεν σας βλέπω και μου στήνετε αυτή την παγίδα», πρόσθεσε φανερά ενοχλημένος.

«Η Βένια μου λέει ότι σε ρώτησε κιόλας αν θες να το δούμε μαζί το βίντεο και είπες “ναι”. Μισό λεπτάκι γιατί αυτό εκθέτει την εκπομπή. Λες κάτι στον αέρα και εμείς γενικά δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα», του απάντησε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Λέω την αλήθεια. Δεν έχω πει ψέματα στη ζωή μου ποτέ. Αυτό ήταν φάουλ από μέρους σας», επανήλθε ο Απόστολος Γκλέτσος.

Για τη μήνυση της ΠΟΑΣΥ

«Σε αυτήν την εκπομπή είπα κάτι κακό και δικαίως αντέδρασε η ΠΟΑΣΥ. Οι ίδιοι αστυνομικοί μου έχουν πει ότι χαρακτήριζαν με αυτήν τη λέξη τους επίορκους» είπε για τη λέξη «μπάτσος» που προκάλεσε αντιδράσεις.

«Κάνουν κακό στο θέατρο όσοι λένε ότι είναι μεγάλο κρεβάτι»

Για τη Σοφία Μουτίδου, ο Απόστολος Γκλέτσος απάντησε: «Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω από αυτό που είδατε. Να μας έχει καλά ο Θεός. Δεν με έχει στενοχωρήσει αυτή η ιστορία. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στην κοινωνία. Έχει τελειώσει αυτό για εμένα. Είμαι μεγάλος και μου έχει μείνει λίγη ζωή. Δεν έχω σκεφτεί αν θα αντιδρούσα διαφορετικά».

»Να βγαίνει ο καθένας και να λέει χωρίς αποδείξεις… Άλλο είναι το metoo. Βγήκαν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Άλλο είναι αυτό κι είναι ευλογημένο, αλλά το να βγαίνει ο κάθε πικραμένος και να λέει ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, είναι κακό για το θέατρο. Το θέατρο έχει καλούς και μορφωμένους ανθρώπους με καρδιά μικρού παιδιού», πρόσθεσε.

«Αν κάποιος λέει ότι το θέατρο είναι μεγάλο κρεβάτι με την έννοια ότι βρίσκουμε συντρόφους, δεν γίνεται. Ο χρόνος είναι περιορισμένος. Δεν γίνονται σόδομα και γόμορα. Δεν ξέρω τι έχουν στο κεφάλι τους αυτοί που το λένε. Κάνουν κακό στο θέατρο. Κάποιοι πιστεύουν ότι γίνεσαι ηθοποιός με το βρακί στο χέρι. Δεν είμαι ψυχίατρος για να ξέρω τον λόγο που λένε αρνητικά. Από την αναπαραγωγή μένει ότι στο θέατρο είμαστε τέρατα», συνέχισε.

Για τα σχόλια για την τοξική αρρενωπότητα, ο Απόστολος Γκλέτσος υποστήριξε: «Αν δεν υπήρχε η τοξική αρρενωπότητα, δεν θα πήγαινε ο κόσμος μπροστά».

»Ας κάνει κάποιος δημαρχιλίκι στη Στυλίδα. Όταν σου πει μία κοπέλα ότι κάποιος τη βίαζε, λες και καλά στα λόγια ότι θα τον έδερνα. Εγώ θα τον έδερνα. Μπορεί να ήταν πιο δυνατός από εμένα και να με έδερνε», επέμεινε.

