Κατερίνα Παπουτσάκη: Τα παιδιά μου δεν με βλέπουν στην τηλεόραση – Δεν είναι ανάγκη να βλέπουν τη μαμά τους να δίνει ένα φιλάκι

Στην πρακτική που ακολουθεί ως μητέρα, με το να μην επιτρέπει στα παιδιά της να παρακολουθούν τα τηλεοπτικά σήριαλ που παίζει η ίδια, αναφέρθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη.

Η ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ Στούντιο 4, εξήγησε ότι δεν θεωρεί ωραίο να τη βλέπουν τα παιδιά της να ανταλλάσσει φιλιά με τους τηλεοπτικούς της παρτενέρ. Παρόλα αυτά, μερικές φορές αποφασίζει να τους δείξει επιλεκτικά κάποια σκηνή.



Πιο αναλυτικά, είπε: «Τα παιδιά δεν με βλέπουν στην τηλεόραση. Δεν το επιδιώκω, δεν θέλω και πολύ. Δεν θέλουν ούτε αυτά ούτε στα ”Καλύτερά μας χρόνια” που θα μπορούσε. Ούτε εκείνα εκδηλώνουν φοβερό ενδιαφέρον ούτε εγώ τους σπρώχνω προς αυτή την κατεύθυνση σε καμία περίπτωση. Είναι και ώρες που κοιμούνται τα παιδιά. Ίσως κάποια στιγμή αν ανεβάσει κάποιος κάτι στο Instagram να τους πω να τη δουν. Τώρα να τους βάλω να δουν ολόκληρο επεισόδιο. Καταρχάς δεν είναι για την ηλικία τους. Δεν είναι ανάγκη να βλέπουν τη μαμά τους να δίνει ένα φιλάκι. Δεν είναι απαραίτητο».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός περιέγραψε τη σχέση των δύο γιων της, αναφέροντας ότι ο μικρότερος προσπαθεί να μιμηθεί τον μεγάλο του αδερφό. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Ο μικρός είναι 6,5 και ο μεγάλος 12. Είναι μεγάλη η διαφορά ανάμεσά τους, αλλά τώρα, καθώς μεγαλώνουν, παρατηρώ ότι είναι ωραία, αρχίζουν και παίζουν μεταξύ τους περισσότερο. Ο μικρός προσπαθεί να φτάσει τον μεγάλο και μοιάζει κι αυτός σαν 11χρονο. Είναι απίστευτο πώς μεγαλώνουν και εξελίσσονται τα δεύτερα παιδιά όταν έχουν μεγαλύτερο αδερφό στο σπίτι. Είναι πάρα πολύ ωραία, τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Και στην πρώτη δημοτικού ο Κίμωνας και στην πρώτη γυμνασίου ο Μάξιμος μοιάζει να έχουν προσαρμοστεί πολύ ωραία. Είμαστε καλά, νομίζω ότι τα πράγματα πάνε καλά».

