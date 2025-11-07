search
Μις Κόσμος: Δείτε την εκπρόσωπο της Χιλής να τραγουδάει heavy metal πάνω στη σκηνή του διαγωνισμού – Viral το βίντεο

07.11.2025 15:32
xili miss kosmos metal – new

Εντύπωση προκάλεσε η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss World, Ignacia Fernández, όταν επέλεξε να τραγουδήσει heavy metal στη σκηνή του διαγωνισμού ομορφιάς.

Η 27χρονη τραγουδίστρια του progressive death metal συγκροτήματος «Decessus» ανέβηκε στη σκηνή ντυμένη με ένα μαύρο βραδινό φόρεμα και στέμμα και ερμήνευσε το κομμάτι που επέλεξε , ενώ ο Carlos Palma τη συνόδευε με την κιθάρα του. Η παρουσία της απέσπασε θερμό χειροκρότημα και της χάρισε μία θέση στην 20άδα των φιναλίστ, με τον τελικό να έχει προγραμματιστεί για τις 9 Νοεμβρίου.

@spin Serving looks and roaring hooks 😳 This is Ignacia Fernández, who fronts the progressive death metal group @DecessusOfficial when she's not modeling. She’ll, unsurprisingly, be in the finals this weekend. (📹 via @Ignacia Fernández ♬ original sound – SPIN

Στα social media, η Ignacia Fernández σχολιάστηκε θετικά για το θάρρος της να «σπάσει» τα παραδοσιακά στερεότυπα γύρω από την ομορφιά και τη θηλυκότητα. Σχόλια όπως «επιτέλους, κάποιος σπάει τα στερεότυπα για το τι είναι θηλυκό» και «αποδεικνύει ότι μπορείς να είσαι όμορφη, θηλυκή και ταυτόχρονα metal» κατέκλυσαν το διαδίκτυο.

Η ίδια μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ότι το metal είναι «θεμελιώδες μέρος της προσωπικότητάς της, πηγή δύναμης και σκοπού», προσθέτοντας ότι η ευκαιρία να εκφράσει αυτό το πάθος σε ανοιχτή τηλεόραση ήταν κάτι που εκτιμά βαθύτατα.

Η Ignacia Fernández, που ίδρυσε τη μπάντα της το 2020, έχει ανοίξει συναυλίες για διεθνείς μπάντες όπως οι Jinjer, Epica και Fleshgod Apocalypse, και η συμμετοχή της δείχνει πως η σκηνή των καλλιστείων αρχίζει να αλλάζει, δίνοντας χώρο σε διαφορετικές προσωπικότητες.

