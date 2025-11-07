Μις Κόσμος: Δείτε την εκπρόσωπο της Χιλής να τραγουδάει heavy metal πάνω στη σκηνή του διαγωνισμού – Viral το βίντεο

Εντύπωση προκάλεσε η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss World, Ignacia Fernández, όταν επέλεξε να τραγουδήσει heavy metal στη σκηνή του διαγωνισμού ομορφιάς.



Η 27χρονη τραγουδίστρια του progressive death metal συγκροτήματος «Decessus» ανέβηκε στη σκηνή ντυμένη με ένα μαύρο βραδινό φόρεμα και στέμμα και ερμήνευσε το κομμάτι που επέλεξε , ενώ ο Carlos Palma τη συνόδευε με την κιθάρα του. Η παρουσία της απέσπασε θερμό χειροκρότημα και της χάρισε μία θέση στην 20άδα των φιναλίστ, με τον τελικό να έχει προγραμματιστεί για τις 9 Νοεμβρίου.

@spin Serving looks and roaring hooks 😳 This is Ignacia Fernández, who fronts the progressive death metal group @DecessusOfficial when she's not modeling. She’ll, unsurprisingly, be in the finals this weekend. (📹 via @Ignacia Fernández ♬ original sound – SPIN

Στα social media, η Ignacia Fernández σχολιάστηκε θετικά για το θάρρος της να «σπάσει» τα παραδοσιακά στερεότυπα γύρω από την ομορφιά και τη θηλυκότητα. Σχόλια όπως «επιτέλους, κάποιος σπάει τα στερεότυπα για το τι είναι θηλυκό» και «αποδεικνύει ότι μπορείς να είσαι όμορφη, θηλυκή και ταυτόχρονα metal» κατέκλυσαν το διαδίκτυο.

Beauty queen stuns the world with surprising talent: ‘Oh my God’ https://t.co/PrxpjVtCfp pic.twitter.com/2PunH7O69o — New York Post (@nypost) November 7, 2025

Miss World Chile contestant Ignacia Fernández sang death metal at the semifinal, earning a standing ovation and a spot among the top 20 in the final, which will be held this Sunday. In addition to being a model, Fernández fronts the Chilean progressive death-metal Decessus pic.twitter.com/UawSu1roU0 — Adib Hidayat (@AdibHidayat) November 6, 2025

La impresionante actuación de Ignacia Fernández, candidata de Miss Mundo Chile 2025, al interpretar death metal con voz gutural en la competencia de talento



El momento fue ampliamente comentado en redes y se volvió viral en pocas horas pic.twitter.com/iT5rMSQLWR — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 4, 2025

Η ίδια μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ότι το metal είναι «θεμελιώδες μέρος της προσωπικότητάς της, πηγή δύναμης και σκοπού», προσθέτοντας ότι η ευκαιρία να εκφράσει αυτό το πάθος σε ανοιχτή τηλεόραση ήταν κάτι που εκτιμά βαθύτατα.

Η Ignacia Fernández, που ίδρυσε τη μπάντα της το 2020, έχει ανοίξει συναυλίες για διεθνείς μπάντες όπως οι Jinjer, Epica και Fleshgod Apocalypse, και η συμμετοχή της δείχνει πως η σκηνή των καλλιστείων αρχίζει να αλλάζει, δίνοντας χώρο σε διαφορετικές προσωπικότητες.

#VIDEO | 🎤👑 Ignacia Fernández, participante de Miss Mundo Chile, es vocalista de una banda de death metal. Con su historia busca romper estereotipos y demostrar que la belleza también puede tener carácter, fuerza y autenticidad.

📌… pic.twitter.com/0HzoQYrEfR November 6, 2025

