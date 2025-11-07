search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 13:53
LIFESTYLE

07.11.2025 12:07

Θαυμάστρια παρενόχλησε σεξουαλικά την Hasley ενώ αυτή τραγουδούσε στη σκηνή (video)

07.11.2025 12:07
Σκηνικό σεξουαλικής παρενόχλησης βίωσε την ώρα που βρισκόταν πάνω στη σκηνή η Halsey.

Η τραγουδίστρια ενώ βρισκόταν μια ανάσα από το κοινό, μια θαυμάστριά της από κάτω άρχισε να την αγγίζει άσεμνα. Αρχικά της τραβούσε τις ζαρτιέρες και στη συνέχεια άρχισε να χαϊδεύει το πόδι της και στη συνέχεια τους γλουτούς της.

Σεκιουριτάς διακρίνεται να προσπαθεί να της τραβήξει το χέρι και τελικά να την απομακρύνει.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον κόσμο να μιλάει για «ξεκάθαρη παρενόχληση».

Δείτε το στιγμιότυπο:

