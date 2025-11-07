Θαυμάστρια παρενόχλησε σεξουαλικά την Hasley ενώ αυτή τραγουδούσε στη σκηνή (video)

Σκηνικό σεξουαλικής παρενόχλησης βίωσε την ώρα που βρισκόταν πάνω στη σκηνή η Halsey.

Η τραγουδίστρια ενώ βρισκόταν μια ανάσα από το κοινό, μια θαυμάστριά της από κάτω άρχισε να την αγγίζει άσεμνα. Αρχικά της τραβούσε τις ζαρτιέρες και στη συνέχεια άρχισε να χαϊδεύει το πόδι της και στη συνέχεια τους γλουτούς της.

Σεκιουριτάς διακρίνεται να προσπαθεί να της τραβήξει το χέρι και τελικά να την απομακρύνει.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον κόσμο να μιλάει για «ξεκάθαρη παρενόχληση».

Δείτε το στιγμιότυπο:

I can’t even believe i have to say this. Respect Halsey and DO NOT touch her or anyone like this without their consent. You people are unbelievable.#BackToBadlandspic.twitter.com/eIJKB1pzU2 November 6, 2025

