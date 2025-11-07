Στράτος Τζώρτζογλου: «Ο Aπόστολος Γκλέτσος δεν κατάλαβε ότι η Σοφία Μουτίδου του μίλησε με αγάπη» (Video)

Την on air ένταση του Απόστολου Γκλέτσου και της Σοφίας Μουτίδου κλήθηκε να σχολιάσει ο Στράτος Τζώρτζογλου, με τον ηθοποιό να κάνει λόγο για παρεξήγηση μεταξύ των δυο συναδέλφων.

«Με στενοχωρεί όταν βλέπω καβγάδες οι οποίες ξεκινάνε πολλές φορές από παρεξήγηση. Ίσως ο Απόστολος δεν είδε ότι η Σοφία Μουτίδου του το είπε με αγάπη αυτό που είπε γιατί ήταν μάλλον συγχυσμένος με την συνθήκη του να υποστηρίξει το επάγγελμα μας» είπε αρχικά.

«Υπάρχουν και πολλές σεξουαλικές παρενοχλήσεις επειδή ακριβώς είναι “εγώ διατάζω, θα κάνεις αυτό που σου λέω αλλιώς παίρνω ένα τηλέφωνο και σου κλείνω όλες τις πόρτες”. Θέλοντας λοιπόν να πω αυτό στη συνέντευξη. Είπα αυτή τη φράση με το μεγάλο κρεβάτι. Κάτι το οποίο διόρθωσα αργότερα, σε μια άλλη συνέντευξη, λέγοντας πως μόνο το 2% είναι στο θέατρο. Είδα το γεγονός που σηκώθηκε ο Απόστολος και έφυγε από την εκπομπή, το είχε κάνει και παλιά. Το 2006. Ε, έγινε ένα πατιρντί! Εγώ αισθάνομαι ότι δεν ήταν ο Απόστολος εναντίον της Σοφίας, νομίζω ότι έτσι όπως χορεύει ζεϊμπέκικο είναι έτσι κιόλας στη ζωή του. Για μένα είναι ένα αιώνιο παιδί» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Συγκλονίζει η Έλενα Χριστοπούλου: «Με σημάδεψε και με πυροβόλησε – Ακόμα και σήμερα φοβάμαι» (Video)

Κέιτι Πέρι: Γεμάτο σπόντες και «καρφιά» για τον Ορλάντο Μπλουμ και τον χωρισμό τους το νέο της τραγούδι (Video)

Ζωή Κρονάκη: «Υπέμεινα συμπεριφορές που δεν μου άρεσαν μέχρι το όριο της δικής μου αξιοπρέπειας» (Video)