Ζωή Κρονάκη: «Υπέμεινα συμπεριφορές που δεν μου άρεσαν μέχρι το όριο της δικής μου αξιοπρέπειας» (Video)

Για την τηλεόραση και τις δυσκολίες που έχει βιώσει στον χώρο μίλησε η Ζωή Κρονάκη, επισημαίνοντας ότι σε μικρότερη ηλικία βρέθηκε αντιμέτωπη με συμπεριφορές που άγγιζαν το όριο της αξιοπρέπειάς της με την ίδια να παραδέχεται ότι δεν είχε τότε το θάρρος και τη δύναμη να μιλήσει.

«Εμένα με ενοχλεί η έλλειψη παιδείας, όχι μόνο εκπαίδευσης, γιατί και η εκπαίδευση για μένα είναι σημαντικό κομμάτι και γνώσεων στο κομμάτι της παρουσίασης, αλλά αν αντιπαρέλθω αυτού, θα σου πω ότι και η έλλειψη παιδείας με ενοχλεί πάρα πολύ και υπάρχει αυτό στους παρουσιαστές. Πιστεύω ότι από την στιγμή που είσαι ένας ενήλικας, οφείλεις να βάλεις το όριο στον εαυτό σου. Το πώς σε αντιμετωπίζει ο άλλος δηλαδή, είναι καθρέφτης ξεκάθαρα. Από κει και έπειτα υπήρξαν συμπεριφορές που με στεναχώρησαν και μετά έπρεπε να τις επεξεργαστώ» είπε μιλώντας στην εκπομπή «Status» και πρόσθεσε:

«Υπέμεινα συμπεριφορές ως πιτσιρίκα που δεν μου άρεσαν μέχρι το όριο της δικής μου αξιοπρέπειας που εγώ έβαζα τον πήχη, που ήταν το red flag που λένε και οι νέοι τώρα. Εντάξει, το έχουμε μάθει κι αυτό. Επομένως, δεν μου κόστισε ιδιαίτερα, γιατί είχα εγώ το δικό μου. Αν με ρωτήσεις γιατί δεν μίλησα εκείνη τη στιγμή, δεν είχα ακόμα τα κότσια να μιλήσω. Το έκανα όμως αργότερα στην τηλεόραση. Ο τηλεθεατής έχει το τηλεκοντρόλ στο χέρι του και έχει και τη δύναμη και έχει και την ευθύνη του τι θα επιλέξει. Εγώ είμαι της άποψης ότι έχουμε εκπαιδεύσει τον τηλεθεατή να βλέπει συγκεκριμένα πράγματα και να αρέσκεται σε συγκεκριμένα πράγματα. Προτιμώ να είμαι σε μία εκπομπή με ωραίο περιεχόμενο, παρά να είμαι σε μία εκπομπή που δεν μου αρέσουν τα θέματα που θα διαχειριστώ και κάνουν υψηλά νούμερα τηλεθέασης».

